Врач предупредил об опасности вытяжки на кухне

Вытяжку на кухне нужно мыть минимум раз в месяц, иначе это может привести к возникновению аллергических реакций и даже отравлениям, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.

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«Здесь проблема складывается из трех компонентов. Первый компонент — это жир, который привлекает насекомых и переносит любую кишечную инфекцию, если они контаминируют пищевые продукты. Второе — это плесень. И третье — это пыль и грязь, которая смешивается с жиром и является жироуловителем в вытяжке. Поэтому самое важное — это обработка вытяжки с помощью тех средств химической защиты, которые предусматривает производитель. В инструкциях к некоторым вытяжкам написано, что их разрешено мыть в посудомоечной машине. Но это надо делать регулярно: раз в месяц надо делать генеральную уборку», — объяснил врач.

Вытяжку нужно мыть, даже если ею не пользуются. Ведь на ней все равно могут накапливаться бактерии.