Агроном рассказал, как защитить цветы от зноя и засухи

Летний зной ставит перед садоводами непростую задачу научиться грамотно ухаживать за растениями в условиях засушливой погоды. Общественная Служба Новостей собрала рекомендации о том, как защитить цветы от засухи.

Основой успешного ухода является правильная подготовка почвы. Ее необходимо обогатить органическими веществами, зрелым компостом или перепревшим навозом. Они, подобно губке, будут удерживать влагу значительно лучше, чем это делают бедные песчаные или плотные глинистые грунты. Агрономы советуют вносить органику ежегодно, весной или осенью.

В особенно проблемных, быстро пересыхающих песчаных почвах, рекомендуется использование гидрогелей или цеолита. Гидрогель представляет собой полимерные кристаллы, которые при контакте с водой набухают, впитывая ее в огромных количествах относительно своего веса. По мере высыхания почвы гидрогель отдает влагу корням растений.

Не менее важна техника полива: следует отказаться от частых, поверхностных опрыскиваний, которые лишь провоцируют рост корней у поверхности и быстро испаряются. Вместо этого, поливайте реже, но обильно, промачивая почву на всю глубину залегания корневой системы. Оптимальное время для полива раннее утро или поздний вечер, когда температура воздуха снижается, уменьшая испарение.

В дополнение к этому, можно установить систему капельного полива. В этом случае вода доставляется непосредственно к корням. Агрономы также советуют использовать дождевую воду, лишенную вредных примесей. Кроме того, не стоит забывать и про мульчирование, которое поможет сократить испарение влаги из почвы и подавить рост сорняков.

Ранее ландшафтный архитектор ВДНХ Лилия Харитонова рассказала, чем подкормить розы в июле, чтобы они цвели до глубокой осени. В июле под кусты роз рекомендуется внести органические удобрения — навоз, компост, биогумус. Кроме того, хороший эффект дадут составы на основе гуминовых кислот и гуматы — это натриевые и калийные соли.