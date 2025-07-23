Что нужно знать о течке у сиба-ину

«Сиба-ину – одна из 6 аборигенных пород Японии, самая маленькая среди них. Изначально они разводились для охоты, об этом свидетельствуют не только исторические сведения, но и название, которое дословно переводится как "собака из чащи". В настоящее время это популярные домашние любимцы, признанные национальным достоянием своей страны», — Светлана Данькова, ветеринарный врач со специализацией в лабораторной диагностике.

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Ключевая информация о том, как долго продолжается течка у сиба-ину, вариантах ее периодичности и взаимосвязи с процессами в организме, которую мы собрали в статье, поможет ответственным владельцам правильно организовывать уход за питомцем, отслеживать возможные осложнения и избегать нежелательных последствий.

Течка у собаки – что это за процесс?

Это явление также называется эструсом и наблюдается у всех здоровых любимцев женского пола, не подвергавшихся профилактической кастрации. Его причина – наступление половой зрелости у самок, отмечающейся у многих пород не позднее 12 месяцев от рождения. Течки повторяются на протяжении жизни, но проводить вязку допустимо между 1,5 и 8 годами, получать потомство в раннем или позднем возрасте небезопасно для здоровья суки и щенков.

В этот период происходит овуляция – созревание и выход яйцеклеток из яичников, желез, отвечающих за выработку женских половых клеток и гормонов. Процесс сопровождается изменениями в поведении и самочувствии собаки. Она становится беспокойной, склонной к побегу, так как стремится найти самца для спаривания, наружные половые органы (петля) увеличиваются и отекают, появляются выделения красного цвета, после основной стадии состояние животного постепенно возвращается в норму.

Первая течка

Этап созревания, как правило, имеет ряд отличий от половой активности взрослых животных, потому что репродуктивная система организма находится в стадии формирования и пока не способна полноценно работать.

Признаки эструса у породы чаще всего отмечаются в промежутке от 6 до 8 месяцев, поскольку это собаки среднего размера, развивающиеся быстрее крупных. Предельно допустимым сроком начала первой течки у сиба-ину считают 1,5 года. Если ее проявлений нет и к этому возрасту, необходимо показать любимицу ветеринару. На созревание могут повлиять как особенности организма, так и питание, уход, эмоциональный фон, наследственность и т.п.

Первый эструс обычно протекает не так, как последующие. Он может пройти в скрытой форме, без внешних признаков – увеличения петли и выделений, зачастую фазы цикла остаются незамеченными, особенно не слишком опытными владельцами. Спаривание в этом случае возможно, за сукой нужно следить, ориентируясь на ее поведение, так как ранняя беременность опасна для здоровья матери и потомства. Кроме того, эструс бывает сокращенным или затянувшимся, со смазанными, нечеткими симптомами, овуляция наступает не всегда. Все это является нормой на стадии созревания, но контроль ветеринара желателен.

Сколько длится течка у собак породы сиба-ину?

Стандартный для таких питомцев срок прохождения всех фаз – до 4 недель. Выделяют несколько условных этапов, их основное отличие заключается в интенсивности проявлений и вероятности успешной вязки:

Проэструс – начальная стадия, которая продолжается до 10 дней. Оплодотворение еще невозможно, так как яйцеклетки созревают, они не вышли из яичников. Появляются кровянистые выделения, происходят перемены в поведении, петля отекает и увеличивается. Сука метит территорию, привлекая самцов, но еще не чувствует себя готовой к спариванию, а потому отгоняет их.

Эструс – ключевой этап, длящийся от 6 до 9 суток, наиболее благоприятный для успешной вязки, время овуляции. Собака в наибольшей степени склонна к побегу, возбуждена, охотно подпускает кобелей, контроль над ней за пределами квартиры должен быть тщательным. Выделения светлеют и становятся менее обильными.

Метаэструс (диэструс) – завершающая фаза, интенсивность всех симптомов полового влечения понемногу снижается, они окончательно пропадают не позднее 28 дня. Возможность оплодотворения значительно уменьшается, но не исчезает, поэтому ослаблять внимание и спускать суку с поводка еще рано. Поведение постепенно возвращается в привычные рамки.

Анэструс – интервал между двумя течками, у сиба-ину он может занимать от 5-6 месяцев, как у большинства домашних собак, до 6-8 или даже до года, на то, сколько он длится, влияют индивидуальные особенности и условия содержания собаки. Владельцу необходимо знать, какой срок занимает период покоя у любимицы, чтобы отслеживать его стабильность. В это время половой интерес практически отсутствует.

Как часто бывает течка у сиба-ину в норме?

Репродуктивный цикл этой породы нередко отличается от того, что наблюдается у большинства собак. У значительного числа любимиц он оказывается стандартным, эструс наступает с перерывом до полугода, но у некоторых питомцев периоды покоя более продолжительные. Часть владельцев отмечает, что они занимают от 6 до 8 месяцев, у отдельных особей затягиваются до 12. Таким образом, течка у сиба-ину проходит 1 или 2 раза в году, на то, сколько она длится и когда начинается, влияют индивидуальные особенности животного и внешние условия.

Пока цикл стабилен и не отклоняется от типичного для питомца графика – беспокоиться не стоит, длительные периоды покоя – норма для породы. Если есть заметное увеличение или уменьшение стадии анэструса – нужно проконсультироваться с ветеринаром. Задержка бывает из-за стресса, гормональных нарушений, неправильного питания, в том числе ожирения или истощения, болезней половых органов, таких как пиометра или эндометрит, приема лекарственных препаратов, замедляющих выработку гормонов.

Иногда течка у сиба-ину проходит в скрытой форме, то есть без внешних признаков, она не угрожает здоровью и отмечается не только в период полового созревания, но и у взрослых сук. Владелец может пропустить ее и посчитать ее отклонением от стабильного графика, не заметив симптомов. Рекомендуется пройти осмотр у ветеринарного врача, чтобы удостовериться, что нарушений нет.

Как правильно ухаживать во время эструса

Важнее всего в этот период гигиена и контроль над собакой. Японские породы по своему характеру достаточно самостоятельны, а при воздействии половых гормонов и вовсе перестают откликаться на команды, поэтому спускать суку с поводка за пределами дома нельзя, даже в огороженном дворе, она постарается убежать любым способом и проявит удивительную изобретательность, усыпляя бдительность владельца. Скорректируйте график и место прогулок, чтобы как можно реже встречаться с другими собаками.

Большинство сиба-ину во время течки тщательно вылизываются, благодаря этому выделения как кровянистые, так и бесцветные, у них заметны не всегда. Если они все-таки оставляют следы на полу, рекомендуется временно убрать ковры, закрыть мягкую мебель чехлами. Допустимо использовать гигиенические трусы для домашних животных. Следите за чистотой половых органов, обмывайте их при необходимости, не давайте собаке садиться на загрязненные поверхности.

Какие нарушения встречаются во время течки?

Эструс характеризуется рядом внешних проявлений, которые могут как доставлять дискомфорт, так и сигнализировать о возможных заболеваниях. Владельцу важно знать, на какие из них необходимо обратить внимание в первую очередь.

Особенности поведения

Под влиянием изменившегося гормонального фона сука ведет себя определенным образом: она беспокоится, активно ищет кобеля и старается привлечь его метками, так как стремится к спариванию, что максимально увеличивает риск побега. Японские породы в целом не демонстрируют высокого уровня послушания, поэтому контроль должен оставаться усиленным, в противном случае возрастает вероятность незапланированной вязки.

Ложная беременность

Это состояние возникает у сиба-ину после течки, из-за спаривания, прошедшего без оплодотворения, гормонального сбоя, тесного контакта с суками, которым предстоят роды или по другим причинам. Оно сопровождается увеличением живота, набуханием молочных желез, лактацией, проявлениями материнского инстинкта, поисками уютного логова. Без лечения и контроля со стороны ветеринара есть вероятность осложнений и заболеваний репродуктивной системы.

Выделения

Появление красных капель из петли в начале эструса считается нормой, к моменту наступления овуляции они светлеют, а потом постепенно исчезают. Тревогу должен вызывать их нетипичный характер – примесь гноя, резкий запах, чрезмерное обилие, помутнение, темный цвет – такие симптомы говорят о начинающемся заболевании, следует как можно скорее обратиться к ветеринару для проведения диагностики и лечения.

Когда лучше планировать вязку?

Подходящий возраст для разведения – 18 месяцев, но ответственные заводчики обычно начинают его позже, давая организму собаки время окрепнуть. Наиболее удачные для спаривания дни течки у таких питомцев, как сиба-ину – 12-14 от ее начала, после этого вероятность оплодотворения снижается.

Племенная работа регламентируется соответствующим положением Российской кинологической федерации. Допуск собак обоего пола зависит от наличия высоких оценок на нескольких выставках и результатов прохождения тестов на наследственные заболевания.

Документ также регламентирует все вопросы юридического характера, возраст животных, допустимую частоту вязок и общее количество пометов, которое можно получить от одной суки в течение ее жизни. Заводчикам обязательно нужно ознакомиться со всеми правилами.

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