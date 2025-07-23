Шотландская кошка: сколько длится течка у породы

«Больше всего в России известны шотландские кошки с висячими ушами и "плюшевой" шерстью – скоттиш-фолды, но на самом деле у этой породы 4 разновидности. Существует 2 типа меха – короткий и длинный, и столько же форм ушного хряща – стоячая и висячая, их сочетания вариативны. По характеру это довольно самостоятельные, но преданные питомцы», — Светлана Данькова, ветеринарный врач со специализацией в лабораторной диагностике.

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Течка у шотландской кошки – непростой для нее и владельца период, потому что он сопровождается значительными переменами в поведении, которые могут сделать совместное проживание не особенно комфортным. В это время любимице нужны забота, внимание и правильный уход, она может столкнуться и с нарушениями, требующими помощи.

Течка у кошки – что это за процесс?

Такое явление называется эструсом. Оно отмечается у всех здоровых некастрированных животных женского пола вне зависимости от принадлежности к определенному биологическому виду, обусловлено готовностью к спариванию (созреванием яйцеклеток) и носит циклический характер.

У кошек, в том числе шотландских, самые яркие проявления течки связаны с переменами в поведении. Другие признаки, например, выделения, редко бывают заметны, потому что бесцветны, их количество небольшое, а питомцы очень чистоплотны и тщательно вылизываются. Периодичность эструсов бывает различной, чаще они наблюдаются в теплое время года, а отмечаются с момента полового созревания на протяжении всей жизни.

Первая течка у кошки

Репродуктивная активность у любимиц чаще всего начинается в промежутке от 6 до 9 месяцев. Этот показатель, как и взросление в целом, связан с размером животных, у шотландцев, к какой бы разновидности они ни относились, он средний. У маленьких кошек половая зрелость нередко наступает раньше, а у самых крупных пород – позже. Однако процесс носит глубоко индивидуальный характер, поэтому в некоторых случаях эструс отмечается рано, в 4-5 месяцев, или, наоборот, очень поздно – в год, это максимально допустимый возраст.

На сроки начала первой течки у шотландской кошки оказывает влияние множество факторов. Среди них не только породная принадлежность, унаследованные от родителей и индивидуальные особенности организма, но и такие условия, как продолжительность светового дня, прогулки на улице, контакт со взрослыми котами.

Замедлить скорость полового созревания могут ожирение или истощение, отсутствие общения с сородичами, содержание дома без возможности выхода на улицу, совпадение возраста, в котором может начаться первый эструс, с осенними или зимними месяцами. Весной и летом половая активность, напротив, повышается.

Сколько в норме длится течка у шотландской кошки?

Как правило, этот процесс занимает до 10 дней, а чаще всего 5-7, слишком большой срок говорит о нарушениях.

Его разделяют на несколько важных этапов:

Проэструс. Подготовительная стадия, продолжается до 5 суток. В это время происходит формирование яйцеклеток и изменение гормонального фона. Перемены в поведении – самый яркий признак течки. Кошка выглядит необычно ласковой, вылизывается чаще обычного, демонстрирует готовность к спариванию, стремится убежать. Выделения присутствуют, но они незаметны.

Эструс. Ключевая фаза, оптимальная для вязки и наступления беременности. Овуляция у кошек индуцированная – яйцеклетки выходят в маточные трубы не по графику, как, например, у собак, а в результате спаривания или многократного стимулирования рукой в области холки. Симптомы половой активности выражены предельно ярко.

Метаэструс, или диэструс. Этап, завершающий течку, в ходе которого у шотландской кошки угасают все проявления. В случае успешной вязки наступает беременность, длящаяся около 2 месяцев. Если спаривания не было, то в течение 7-14 дней все признаки постепенно исчезают, после чего любимица некоторое время может оставаться раздражительной и не склонной к общению, потому что нуждается в отдыхе.

Анэструс. Эта часть репродуктивного цикла характеризуется практически полным отсутствием признаков полового возбуждения. Однозначно указать, сколько длится перерыв между течками, нельзя, так как он может занимать разные промежутки времени. Короче всего они весной и летом потому, что репродуктивная активность животного в эти сезоны достигает максимума.

Как часто бывает течка у шотландской кошки и чем может быть вызвано ее отсутствие

Эструс у любимиц отмечается 3 или 4 раза в течение года. Чаще всего это происходит в теплый период. Фазы покоя занимают от 2-3 недель до полугода. Самые продолжительные наблюдаются после рождения котят, однако если мать по каким-то причинам теряет или не вскармливает потомство, то они могут сокращаться. Осенью и зимой анэструс занимает больший срок, чем летом, и особенно весной. У пожилых шотландских кошек течки бывают реже, чем у молодых и нерожавших. У этой породы перерывы обычно значительные, в среднем около 3 месяцев, но так случается не всегда.

Стимулирующими факторами для начала эструса являются общение со взрослыми котами, прогулки на свежем воздухе, продолжительный световой день, сбалансированное питание, хорошее самочувствие, отсутствие стрессов, проживание в комфортных условиях.

Негативное воздействие на то, когда начинается течка у шотландской кошки и сколько длится, оказывают содержание в темном помещении, невозможность регулярно контактировать с сородичами и бывать на улице, избыточный вес, истощение, недостаток питательных веществ, необходимых для выработки половых гормонов, заболевания мочеполовой или эндокринной системы и т.п. Часть этих факторов могут стать причиной полного отсутствия половой активности у животного.

Как организовать правильный уход за кошкой во время течки

Поведение любимиц при эструсе значительно меняется и нередко является причиной дискомфорта для владельца. Они становятся необычайно ласковыми и навязчивыми, порой раздражительными, настойчиво требуют внимания и неприятно кричат, привлекая котов, трутся о ноги хозяев и мебель, оставляя метки, катаются по полу, стремятся убежать.

Наказывать кошку за такие проявления нельзя, так как ее поведение обусловлено воздействием гормонов. Нужно постараться успокоить любимицу, общаться с ней, уделять больше внимания, гладить, отвлекать от репродуктивных задач играми. Приемлемая мера – временно закрывать ее в просторном, светлом, прохладном помещении, но не в тесном и темном, это только усугубит ситуацию. Пользоваться успокаивающими, особенно гормональными, препаратами без назначения ветеринара недопустимо, они бывают опасны для здоровья.

Сложностей с гигиеной, как правило, не возникает потому, что кошки активно вылизываются, а выделения у них прозрачные, но, если их цвет меняется – это признак воспалительного процесса, нужно обратиться к ветеринару как можно скорее.

Наиболее характерные нарушения у кошек во время течки

У таких любимиц осложнения в период эструса отмечаются редко, чаще всего они бывают связаны с заболеваниями или неподходящими условиями содержания. Тем не менее необходимо наблюдать за симптомами половой активности, чтобы не пропустить какой-нибудь нежелательный признак и организовать надлежащий уход.

Громкие крики

Это доставляющее существенный дискомфорт явление связано со стремлением самки к спариванию. Мяуканьем и оставлением меток на мебели и одежде хозяина она привлекает внимание котов, особенно когда ощущает запах самца. Полностью успокоить ее до завершения эструса не получится, но частые игры и общение помогают снизить интенсивность криков. Лекарственные препараты можно использовать только после консультации ветеринара.

Нехарактерное поведение

При течке кошки демонстрируют нетипичное для них в другие периоды возбуждение, становятся навязчивыми, избыточно ласковыми, трутся о ноги владельца и мебель, демонстрируют готовность к вязке (поднимают круп, прижимаясь к полу) и стараются убежать, заметив неплотно закрытую дверь или окно. Успокаивать любимиц нужно общением и играми, также им необходим строгий контроль за поведением, так как побег чреват незапланированным спариванием или потерей питомца.

Заболевания половых органов

Во время течки у шотландской кошки возможно возникновение ряда симптомов, указывающих на отклонения. В первую очередь это нарушения графика, к которым относится как отсутствие эструса, так и его чрезмерная продолжительность. Если поведение любимицы не стало спокойным через 10 дней после начала процесса, это тревожный сигнал. Другим признаком, говорящим о таких заболеваниях, как пиометра или эндометрит, являются розовато-коричневые выделения.

Главное о вязке кошек и племенном разведении

Чтобы выбрать оптимально подходящий для спаривания день течки, нужно знать, сколько она длится у шотландской кошки. Определить сроки ее начала обычно несложно, так как поведение указывает на это достаточно наглядно. Наилучшими называют 5-7 сутки после появления первых признаков эструса.

Для получения допуска в разведение необходимо выполнить несколько требований. Любимица должна быть не младше 10 месяцев, при условии, что как минимум один эструс у нее был до этого, поскольку вязка в период полового созревания опасна для здоровья кошки. Обоих будущих родителей тестируют на наличие наследственных заболеваний и оценивают на нескольких выставках.

Племенная работа регулируется такими фелинологическими объединениями, как МФА и ФАР, на их официальных сайтах есть соответствующие документы, регламентирующие не только допуск, но и юридические вопросы – порядок регистрации котят, права и обязанности заводчика.

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