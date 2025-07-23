Правильный способ ухода за смородиной после сбора ягод

После сбора урожая смородины необходимо провести комплекс мероприятий по уходу за кустами, чтобы обеспечить закладку почек будущего урожая, заявил агроном Олег Дрожжин.

«Многие садоводы замечают, что после сбора последних ягод кусты смородины выглядят измождёнными — некоторые листья желтеют, ветки торчат во все стороны, появляются признаки болезней. Неудивительно, ведь растение отдало все силы на формирование урожая. И именно сейчас, в конце июля — начале августа, важно обеспечить правильный уход за кустами, поскольку в этот период закладываются почки будущего урожая», — рассказал эксперт URA.RU.

Дрожжин выделил четыре основных этапа ухода: обрезку, полив, рыхление и мульчирование, а также подкормку.

Обрезка необходима для удаления старых и больных веток, а полив и подкормка помогут растению восстановиться.

Ранее агроном Олег Исполатов отметил, что в уходе за виноградом для каждого сезона применяются различные методы обрезки.