Владельцев участков обязали защищать свою землю от опасных растений

Совет Федерации одобрил изменения в Земельный кодекс, касающиеся защиты земель от произрастания инвазивных растений. Как отметил сенатор Алексей Кондратенко, поправками вводится понятие «опасные виды инвазивных (чужеродных) растений».

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К ним, как поясняют авторы закона, относятся «жизнеспособные растения любых видов, сортов или биологических типов, которые обитают за пределами своего естественного ареала и распространения и численность которых создают угрозу окружающей среде, жизни или здоровью граждан, сохранению естественных экологических систем, биологического разнообразия и причиняют вред отдельным отраслям экономики».

К наиболее известным и опасным инвазивным растениям относятся борщевик и амброзия.

В целях охраны территории на правообладателей участков возлагается обязанность проводить мероприятия по защите земель от распространения опасных видов чужеродных растений и их уничтожению.

Устанавливаются положения, предусматривающие особенности осуществления охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий от распространения опасных видов инвазивных растений.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.