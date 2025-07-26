Владельцев участков обязали защищать свою землю от опасных растений

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Совет Федерации одобрил изменения в Земельный кодекс, касающиеся защиты земель от произрастания инвазивных растений. Как отметил сенатор Алексей Кондратенко, поправками вводится понятие «опасные виды инвазивных (чужеродных) растений».

Владельцев участков обязали защищать свою землю от опасных растений
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К ним, как поясняют авторы закона, относятся «жизнеспособные растения любых видов, сортов или биологических типов, которые обитают за пределами своего естественного ареала и распространения и численность которых создают угрозу окружающей среде, жизни или здоровью граждан, сохранению естественных экологических систем, биологического разнообразия и причиняют вред отдельным отраслям экономики».

К наиболее известным и опасным инвазивным растениям относятся борщевик и амброзия.

В целях охраны территории на правообладателей участков возлагается обязанность проводить мероприятия по защите земель от распространения опасных видов чужеродных растений и их уничтожению.

Устанавливаются положения, предусматривающие особенности осуществления охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий от распространения опасных видов инвазивных растений.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.