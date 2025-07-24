Яблочным огрызкам нашли применение на даче
Садоводам рассказали, какое применение яблочным огрызкам можно найти на даче. Совет экспертов из британской компании по переработке мусора Lomi опубликовало издание Mirror.
По словам специалистов, яблоки стоит добавлять в компостную кучу.
«Компост — это богатый питательными веществами органический материал, получаемый путем разложения органики, например, кухонных отходов. Яблочные огрызки содержат много ключевых питательных веществ, которые могут улучшить ваш компост», — дали они совет.
Эксперты уточнили, что огрызки быстро разлагаются и богаты азотом, кальцием и калием — эти микроэлементы критически важны для роста растений, их процессов и общего здоровья. Кроме того, они порекомендовали добавлять в компостную кучу банановую кожуру (содержит калий) и кофейную гущу (содержит азот).
Ранее эксперты предложили дачникам защищать газон с помощью корицы. Эта специя, по их словам, может не только отпугнуть муравьев, тлю и комаров, но также помешать насекомым откладывать яйца.