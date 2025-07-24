Эксперт раскритиковала запрет на кормление бездомных животных

Это только усугубит проблему и приведёт к распространению стай по жилым районам.

Необходимо ужесточать ответственность за недобросовестное содержание питомцев. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась руководитель Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

«Если говорить о проблеме наличия стай, то она не решается запретом кормления. Наоборот, нормально эту стаю локализовать, регулировать её численность гуманным способом, по максимуму социализировать и пристраивать. Размывая эту стаю по жилым районам, потому что стая пойдёт в поисках пропитания, это будет контрмера странная, сомнительная. Проблему того, что у нас большое количество животных на улице, и мы хотим регулировать их численность путём того, что они будут умирать от голода, то тогда этот законопроект будет результативным. Если у нас стоит задача гуманным образом регулировать численность животных, то очевидно, что нужно подходить с другой стороны. 100% нужно ужесточать ответственность заведения животного конкретными людьми, владение животным должно быть привилегией».

Ранее в Госдуме предложили запретить подкармливать животных рядом со школами и больницами. Также в списке здания культурных и спортивных учреждений. Авторы инициативы — члены рабочей группы нижней палаты парламента по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными, сообщает РИА Новости.