Как создать мужской интерьер с характером

Мужской интерьер — это отражение характера владельца и отказ от излишеств. Главными акцентами становятся темные, насыщенные цвета: серый, чёрный, синий, коричневый, оттенки бетона и металла. Яркие цвета допускаются лишь точечно — например, в элементах из меди или состаренной латуни.

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Фактура играет ключевую роль: предпочтение отдается натуральному дереву, металлу, коже, кирпичной кладке и бетону. Глянец, пластик и стекло исключаются. Мебель подбирается с простой геометрией и визуальной «тяжестью»: кожаный диван, массивный стол, кресла без текстиля, полки из дерева и металла.

Освещение в таком интерьере строится на многоуровневости: торшеры, бра и подвесные светильники с тёплым локальным светом заменяют классическую люстру. Декор минимален, но осмыслен: постеры, ретротехника, трофеи или элементы механики.

Текстиль допускается плотный и строгий — тяжёлые шторы на металлических люверсах, ковры с геометрией, подушки из кожи. Кухня оформляется в тёмных тонах с металлической фурнитурой, в ванной — бетон, стекло и чёрная сантехника.

Отдельное внимание уделяется атмосфере. Ароматы — древесные, табачные или кожаные, источник звука — качественные колонки или винил. Пространство должно быть организовано чётко и строго: минимум предметов, максимум порядка, каждая вещь — функциональна и уместна, сообщает издание vkirove.ru.

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