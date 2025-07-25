Эксперт призвала «перекрыть канал бесконтрольного размножения» животных

Государство должно регулировать «перепроизводство» питомцев.

Таким мнением руководитель Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Для эпидемиологического режима у нас проблема в том, что законодатель занимается всем, чем угодно, но не контролем перепроизводства животных. Единственное, что нужно, — это перекрыть канал размножения животных. Животные не должны бесконтрольно размножаться, как это происходит сейчас. Кто угодно может плодить животных, их продавать, отдавать из рук в руки и так далее. У нас люди занимаются разведением животных, кто-то за деньги, кто-то по недомыслию, кто-то из-за городской мифологии, что кошечка или собачка обязательно должны стать мамой. Бездомные животные рождаются дома».

Следует сделать программу стерилизации бездомных животных бесплатной, подчеркнула Дмитриева.

«В третьем поколении бездомных животных на улице не бывает. Это всё либо помёты выброшенных животных, либо сами эти животные. Это все животные, которых наплодили мы, остальные не выживают. То, что нет программ льготной, бесплатной стерилизации и всё это ложится на плечи общественных организаций и отдельных волонтёров — это проблема. Государство могло бы возглавить эту историю и сделать программу бесплатной стерилизации для бездомных животных».

Ранее члены рабочей группы Госдумы по обращению с бездомными животными подготовили пакет законопроектов, одним из которых будет запрещено кормление животных возле определенных объектов, в том числе многоквартирных домов, больниц и школ. За это предлагается наказывать предупреждением или штрафом до 5 тыс.