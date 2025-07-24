Беременной питомице требуется особый уход, обеспечивающий правильное формирование щенков и предупреждающий развитие осложнений. Ее владелец должен понимать, как протекают естественные роды в норме, при каких симптомах требуется помощь ветеринарного врача, и сколько длится беременность у джек-рассел-терьера.

Заблаговременное приготовление к рождению щенков – важная часть профилактики осложнений. Если вы планируете заняться разведением породы, то следует узнать о ее особенностях и количестве дней, необходимом для вынашивания потомства. Всю эту информацию, включая рекомендации по уходу, можно найти в нашей статье.

Базовая информация о беременности и родах у породы

Внутрипородная классификация опирается на особенности шерстного покрова. Волоски джек-рассел-терьеров могут быть гладкими, жесткими и с изломом (броукен). Вязки собак с разными типами шерсти допустимы. Они позволяют получить очень вариативное потомство, из-за чего внешний вид щенков остается неизвестным вплоть до их рождения.

Собака этой породы готова к зачатию вскоре после наступления первой течки, но так рано ее не развязывают. При разведении джек-рассел-терьеров за ориентир берут возраст более 18 месяцев. К этому моменту организм достигает физиологической зрелости, необходимой для вынашивания здорового потомства и родов.

Сколько дней длится беременность у джек-рассел-терьера?

Наиболее важные факторы, позволяющие определить общую продолжительность беременности, – вес и высота в холке, закрепленные за породой. Если показатели низкие, то времени уходит меньше, а если высокие – больше. Это обусловлено более долгим формированием и ростом щенков у крупных и гигантских пород.

Приблизительный срок беременности у джек-рассел-терьера – 55-60 дней.

Представители этой породы небольшие. Их средний вес составляет около 5-6 кг. Но слишком сильное отклонение от рекомендуемых значений массы тела может отразиться на времени вынашивания щенков. Поэтому важно избегать истощения и не перекармливать свою питомицу, а также предоставить ей правильный уход в разные недели беременности.

1-2 неделя

Вы вряд ли поймете, что у джек-рассел-терьера наступила беременность. В первые две недели она никак о себе не заявляет. Некоторые собаки могут спать больше обычного и даже избегать общения, но такие перемены в поведении характерны далеко не для всех. Особый уход на этом этапе не требуется.

Зародыши, формирующиеся в матке, еще очень маленькие. Из-за этого их пока нельзя отследить с помощью диагностических исследований.

3 неделя

Если ранее у джек-рассел-терьера сохранялся интерес к кобелям, то после наступления третьей недели беременности он полностью исчезнет. Собака перестанет подпускать к себе представителей противоположного пола и может стать более нервной.

Наличие рвоты раз в 2-3 дня – вариант нормы, обусловленный токсикозом. Такой симптом наблюдается далеко не у всех животных, но в большинстве случаев влияет на аппетит. При слишком частой и обильной рвоте необходима консультация ветеринарного врача.

4 неделя

В начале этого периода следует пройти диагностику в ветклинике. Здесь вам скажут, сколько длится беременность у джек-рассел-терьера, и есть ли какие-то нарушения у развивающихся в утробе плодов.

По окончании четвертой недели можно заметить увеличение массы тела и размера живота. Из-за высокого риска травматизации плодов важно не пытаться прощупать их самостоятельно, ограничить физические нагрузки и минимизировать контакты с другими животными на прогулках.

5-6 неделя

В течение недели с начала следующего периода необходимо организовать перевод на новый рацион, учитывающий энергетические потребности организма беременной собаки. Из промышленных кормов подойдут сухие и влажные продукты с маркировкой Starter.

Рост живота отразится не только на аппетите и снижении привычной активности, но и на справлении нужды. Собаке станет тяжело сдерживать естественные позывы, так как ее увеличивающаяся в размерах матка будет давить на мочевой пузырь. Поэтому количество прогулок следует увеличить.

7-8 неделя и более поздний срок

Живот собаки частично полысеет, чтобы облегчить доступ к соскам для вскармливания потомства. Активность станет еще ниже, а ближе к родам может полностью исчезнуть интерес к пище.

В начале этого периода или в конце предыдущего важно подготовить удобное «гнездо» для родов и приучить к нему свою питомицу. Если ей понравится выбранное вами место, то незадолго перед появлением щенков она может начать приносить туда еду и/или свои игрушки.

Как определить, на какой неделе беременности находится собака?

Практически каждая неделя беременности у джек-рассел-терьера, за исключением первых двух, сопровождается характерными симптомами. Поэтому вы можете ориентироваться на них. За первый день для удобства лучше взять первую вязку.

На четвертой неделе собаке потребуется плановый осмотр в ветклинике. Здесь вам назовут более точный срок после проведения УЗИ. Этот метод диагностики считается самым точным.

Сложность определения точных значений обусловлена неизвестностью даты зачатия. Оплодотворение может наступить как на первую течку, так и на контрольную. Оно зависит от овуляции, которую определяют по результатам анализа на прогестерон.

Оказание помощи рожающей собаке

Самостоятельное оказание помощи допустимо только при нормальном течении родов. В этом случае владелец может очистить новорожденных от плодных пузырей и слизи, а затем растереть их полотенцем до попискивания, чтобы раскрыть легкие. Если щенки издают звуки еще до растирания, то будет достаточно просто перерезать им пуповины.

При повышении температуры тела беременной собаки и сильной вялости, появлении гнойных выделений, большого количества крови и иных осложнений нужно сразу же связаться с ветклиникой. Каждый случай уникален, поэтому опирайтесь на полученные по телефону инструкции и не предпринимайте никаких действий без согласования с ветеринарным врачом.

Каким должен быть уход после родов?

Как во время беременности, так и после родов, у джек-рассел-терьера должен сохраняться высококалорийный рацион. В противном случае организму может не хватить энергии для выработки молока. Также важно позаботиться о достаточном потреблении жидкости. Его можно повысить не только за счет питьевой воды, но и с помощью добавления влажного корма.

Для возвращения прежнего веса и мышечного тонуса собаке нужны регулярные, но умеренные физические нагрузки. Обычного выгула вполне достаточно.

Главное – выходить на прогулку каждый день и как можно чаще.

Щенки очень уязвимы перед различными инфекциями и пока еще не умеют регулировать температуру собственного тела. Поэтому обязательно мойте лапы кормящей матери после прогулки, протирайте ей живот, регулярно меняйте грязные пеленки на чистые и поддерживайте комфортный микроклимат в помещении с новорожденными.

Возможные осложнения при беременности и рекомендации владельцам

Зная, сколько длится беременность у джек-рассел-терьера, и какие симптомы нормальны для разных недель, вы вряд ли упустите развитие осложнений. В их число входят:

общие заболевания (например, нарушения в работе ЖКТ);

инфекции и заражение паразитами;

сахарный диабет;

гестоз;

пиометра;

резорбция плодов;

преждевременные роды.

Симптомы этих нарушений могут перекликаться. Поэтому при любых отклонениях от нормы собаку необходимо обследовать в ветклинике.

Основные выводы