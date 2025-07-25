Как улучшить урожай сладкого перца?

Сладкий перец требует внимания и правильного ухода, и только тогда радует хорошим урожаем. Издание Pravda.Ru рассказало, какими методами стоит воспользоваться.

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Перец может не развиваться из-за недостаточного питания. Для стабильного богатого урожая ему нужна регулярная подкормка - минимум четыре за сезон. Можно приготовить специальную смесь с золой: развести литр золы в десяти литрах воды и дать настояться в течение суток. Каждое растение нужно поливать двумя стаканами раствора с недельным перерывом.

Кроме того, улучшению урожая способствует правильная обрезка перца. Нужно удалять побеги и листья, выросшие до развилки стебля, так как они отвлекают силы растения от формирования плодов.