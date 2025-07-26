Что обязательно нужно сделать на даче во второй половине лета

Лето перешло за свой экватор, наступило время первого урожая и заготовок. Но и сад, и огород требуют ухода. Какого — рассказал «Вечерней Москве» кандидат биологических наук, генеральный директор Студии ландшафтного дизайна «Горячев и К» Виктор Горячев.

В этом году погода устроила нам настоящее испытание. Влажность даже в доме достигает 78–80 процентов, что уж говорить об участке! Понятно, что в этой ситуации томатам, которые любят сухой воздух, а не влажный, провоцирующий грибные заболевания, тяжело. Увы, в этом году томаты и перцы нормально растут только в теплицах или под укрытием. В грунте они страдали сначала от июньского холода, потом от июльской жары.

Сейчас, когда дожди продолжают идти, очень важно хотя бы попытаться помочь томатам защититься от главного их врага — фитофторы. Конечно, томаты нужно пасынковать и обрезать у них нижние листья, иначе вся энергия растения уйдет на рост зелени. Стопроцентного средства от фитофторы нет, но в деле защиты растений важна системность: обработки тем же Фитовермом нужно проводить регулярно. Очень полезно обработать почву триходермой или материзиумом — это тоже защита. Категорически не рекомендовал бы вам использовать медьсодержащие препараты, тот же медный купорос: он накапливается в печени.

Гораздо лучше — безвредные биологические препараты. Обратите внимание и на признаки других грибных заболеваний: листья, пораженные, например, кладоспориозом, нужно удалять, а теплицу — проветривать. Чем помочь томатам, которые растут на улице? Закладывайте под растения чуть забродившую скошенную траву. Сенная палочка, которая начинает развиваться в такой среде, помогает растениям противостоять грибным атакам и фитофторе в том числе. Вечером накрывайте их, пока не выпала холодная роса.

Выкапываем луковичные

Гиацинты, крокусы, мускари, подснежники и тюльпаны, нарциссы пора выкопать и просушить.

Проводим прививку деревьев

Это последний шанс успеть сделать это в текущем году. Июльские прививки хорошо приживаются. За несколько дней до прививки обработайте почву вокруг штамба и удалите сорняки.

Обрезаем деревья

На яблоне, груше, сливе и черешне в июле удаляют вертикальные побеги в верхней части кроны и «волчки» на скелетных ветвях. Не забудьте вырезать и прикорневую поросль у дерева.

Заботимся о газоне

Не стоит допускать отрастания газонной травы больше чем до 8–10 см. В июле газон обязательно нужно подкормить. Можно взять для этого специальные удобрения для газона, а можно смешать 20 г мочевины и 15 г сернокислого калия (на 1 кв. м газона) и полить этой смесью вашего любимчика.

Защищаем картофель

Колорадский жук не дремлет — осматривайте посадки. В сухую погоду обработайте делянку «Фитовермом» (0,4 мл развести в 10 л воды, обработать с интервалом 20 дней три раза). Кусты картофеля также полезно опрыскать раствором «Битоксибациллина» (40–100 г развести в 10 л воды) трижды с перерывом в неделю.

Благодарим грядки

Первые кабачки уже собраны, обложите растения скошенной травой — это отличное питание для них. Если грядка из-под чего-то (например, убрали чеснок) уже освободилась — посейте на ней сидераты вроде горчицы, пусть земля отдохнет. Можно посадить и бобовые, они прекрасно улучшают состояние земли.

Угощаем цветник

В калийных и фосфорных удобрениях во время цветения особенно нуждаются астильбы, георгины, жимолость, клематисы, лилии, лилейники, розы и эхинацеи. Благодарно отреагируют на подкормки астры, гладиолусы. Цветы обязательно нужно рыхлить, подсыпать них компост. Георгины при окучивании начинают развивать дополнительные корни. Удаляйте отцветшие цветки и начавшие увядать бутончики, так растения сохранят силу для шикарного цветения. Поухаживайте за рододендронами — они отцвели и нуждаются в подкормках. Если они желтеют, значит, почва для них недостаточно кислая. Удалите отцветшие стрелки хост.

Следим за теплицей

В жару теплицу не закрывают до вечера, а если ночью температура не опускается ниже 15°С, то не закрывают ее вовсе. Если растениям слишком жарко, поставьте внутри ведра с водой.

Кормим самых голодных

Клубнику полезно полить настоем крапивы, малину на стадии формирования плодов подкармливают раствором 2 ст. л. сульфата калия в 10 л воды. После сбора плодов ее поливают раствором золы (0,5 л золы на 10 л воды), а виноград подкармливают опрыскиванием по листьям в процессе формирования и роста ягод (в 10 л воды растворяют 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия). Очень полезно удобрить плодовые деревья опрыскиванием комплексным удобрением по листьям в концентрации вдвое ниже, чем указано в инструкции.

Собираем урожай

Зреющие ягоды нужно собирать регулярно, перезревшие — выбрасывать в компост, как и падалицу. Клубника, черешня, крыжовник, черная и красная смородина обычно к середине июля готовы для заготовок.

Обрабатываем клубнику

После сбора ягод удалите старые листья и усы (если они не нужны вам для размножения и закладки новой плантации), почву взрыхлите, если клубника болеет — обработайте нужными препаратами.

КАК СОХРАНИТЬ ЧЕСНОК ДО ВЕСНЫ

Соблюдайте всего три правила, и чеснок сохранится идеально, не будет сохнуть или гнить.

Выкопав чеснок, не обрезайте его сразу. Надо, чтобы он просушивался с листьями. Сушат его в тени, хорошо проветриваемом, нежарком помещении. Можно даже подвесить его вниз головками;

Не обрезайте чеснок коротко. Ложный стебель защищает его от пересыхания. Правильно оставить 10–15 см стебля чеснока. Длинные стебли можно заплести в косу;

А вот корни обрезать нужно. Только не повредите при обрезке донце чеснока, иначе он загниет.

ПОДДЕРЖИВАЕМ САМЫХ СТАРАТЕЛЬНЫХ

Растениям, которые сейчас плодоносят, остро нужны фосфор и калий. Когда томаты начнут наливаться, подкормите их смесью золы, борной кислоты и йода. Для приготовления средства возьмите на 5 л кипятка 1,5–2 л золы и 10 г борной кислоты. Затем остудите смесь и доведите ее объем до 10 л. Добавьте один пузырек йода и дайте средству настояться в течение суток. Для опрыскивания в 10 л воды растворите 1 л готового препарата. Такая обработка ускорит плодоношение и сделает томаты более устойчивыми к фитофторе.

ЧТОБЫ ОГУРЦЫ НЕ «РВАНУЛИ»

Головная боль многих хозяек — капризы огурцов. Их способность «взрывать» банки известна. Чтобы гарантированно избежать этого, огурчики нужно заквасить.

Сбор

Идеально, если собранные огурчики будут примерно одного размера — калиброванные. Собранные огурцы надо очень хорошо вымыть и положить в холодную воду.

Подготовка

Для заквашивания огурцов подойдут ароматные листья смородины, вишни, ветви эстрагона. Отдельно приготовьте чеснок — целиковые и порезанные пополам зубчики, горошины черного перца, зонтики укропа и его стебли.

Укладка

В большую эмалированную кастрюлю уложите на дно листья смородины, несколько зубчиков чеснока и первый слой огурцов, затем на них — слой листьев и опять слой огурцов.

Заливка

Насыпьте соль на уложенные огурцы, подлейте воды, потом опять соль, затем опять вода, пока не покроете огурцы водой с избытком. Кастрюлю с огурцами нужно поставить в таз, так как после начала брожения вода будет пениться и может выливаться.

По банкам!

Мутный рассол можно вскипятить, добавив в него перец, лаврушку, соль. Со временем белая взвесь в банке осядет. Другой способ — достать огурцы из раствора, подержать в холодной воде, чтобы из них окончательно вышла молочная кислота, и использовать их для маринования, соления в новом растворе.

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