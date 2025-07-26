Кинологи оценили идею создания фотобанка пропавших питомцев

Привлекать ИИ к поиску пропавших питомцев бессмысленно, так как иногда даже специалисты не могут различить животных, заявил НСН Владимир Уражевский.

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Иногда даже специалисты не могут отличить некоторых собак по фотографии, а искусственный интеллект (ИИ) этого точно сделать не сможет, поэтому создавать фотобанк бессмысленно, заявил кинолог Владимир Уражевский в беседе с НСН.

В Госдуме ранее предложили создать фотобанк потерявшихся домашних животных на «Госуслугах». Авторы инициативы направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой разработать портал, куда ветклиники, приюты или обычные люди могли бы загружать фото пропавших питомцев, а ИИ проводил бы анализ и вычислял бы их по базе данных. Кинолог посчитал такие меры неэффективными.

«Это абсолютно утопичная идея, потому что все клубные животные имеют либо клеймо, либо чип. Их всегда можно найти по номеру. Это самые действенные меры на сегодняшний день. Породных питомцев ищут еще и с помощью групп взаимопомощи, которые давно существуют в России. Это куда эффективнее. Если просто сфотографировать некоторых собак, то их не сможет отличить друг от друга даже специалист, а здесь речь об ИИ-анализе. В вопросе поиска пропавших питомцев проблем нет уже десятки лет. В основном, у нас на улице много бездомных животных, которые родились там, и их никто не ищет», — подчеркнул он.

Ранее Уражевский в эфире НСН раскритиковал предложение проводить обязательный медосмотр у врача-психиатра владельцев собак.