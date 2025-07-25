Как защитить яблоневый сад от плодожорки

Каждый опытный садовод знает, насколько опасно нашествие плодожорки. Этот хитрый вредитель может за короткое время уничтожить большую часть урожая яблок. Но с этой проблемой можно справиться.

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Чем опасна плодожорка

Яблонная плодожорка (Cydia pomonella) – бабочка-вредитель, откладывающая до ста яиц. Поврежденные плоды осыпаются до созревания, теряя товарный вид и становясь источником инфекций. При массовом заражении потери урожая могут достигать 70 %, а качество оставшихся плодов ухудшается. Дерево тратит ресурсы на формирование невызревших плодов, ослабляя свою зимостойкость и потенциал плодоношения. Поврежденная падалица становится рассадником болезней, сообщает Общественная Служба Новостей.

Признаки появления плодожорки

Бабочки: Появляются через 2-3 недели после цветения поздних сортов. Серо-коричневые, с черными точками на крыльях и бахромой по краям. Летают в теплые вечера и ночи.

Яйца: Откладываются на молодых листьях, завязях и плодах. Плоские, округлые, 1 мм в диаметре. Сначала молочно-белые, затем розовато-красные с темной точкой в центре.

Ходы в плодах: Маленькие отверстия (2-3 мм) с бурыми экскрементами и иногда каплями сока. Вокруг отверстия может быть вдавленное пятно.

Падалица: Внутри опавших яблок ищите розоватых гусениц с темно-коричневыми головками, которые выедают семена.

Зимовка: Ищите коконы (бело-серые, шелковистые) на коре и в трещинах, а также в верхнем слое почвы под деревом.

Методы борьбы с плодожоркой

Осенняя очистка коры

Проведите очистку штамбов и ветвей поздней осенью, используя скребки или ножи. Подстелите ткань или пленку под кроной, соберите и сожгите соскобленный материал.

Глубокая перекопка приствольных кругов

Перекопайте почву под кроной на глубину 15-20 см. Это разрушит зимующие коконы гусениц.

Ежедневный сбор падалицы

Собирайте опавшие плоды сразу после цветения, особенно в период массового лета бабочек. Уничтожайте падалицу немедленно.

Установка ловчих поясов

Разместите пояса на штамбах весной на высоте 30-50 см от земли. Проверяйте и уничтожайте вредителей минимум раз в 7-10 дней.

Обработка биологическими инсектицидами

Используйте препараты на основе Bacillus thuringiensis в период массового выхода гусениц. Обрабатывайте всю крону, повторяя через неделю при необходимости.

Применение химических инсектицидов

Применяйте химию при высокой численности вредителя, строго следуя инструкции. Опрыскивайте крону в начале яйцекладки и через 12-14 дней. Чередуйте препараты и используйте средства защиты.

Добавим, что немалый вред садовым растениям наносят бабочки-боярышницы. Милые, на первый взгляд, насекомые любят поедать смородину, яблоню и грушу. Кроме того, на листьях растений насекомые откладывают яйца, из которых появляются гусеницы. Они-то и продолжат дело родителей, поедая зелень плодово-ягодных растений.