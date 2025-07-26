Лучшее время для огорода: лунный календарь на август 2025 года

Люди с давних пор следили за Солнцем и Луной, полагая, что эти небесные тела влияют на все сферы жизни — от урожая до личных начинаний. Лунный календарь применяют и сегодня — чтобы планировать посадки на участке, процедуры красоты и даже деловые встречи. «Лента.ру» публикует лунный календарь на август 2025 года и рассказывает, какие дни лучше всего подходят для новых проектов.

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Что такое лунный календарь

Лунный календарь — это система отсчета времени, основанная на цикле фаз Луны. Он является одной из древнейших форм измерения времени и традиционно использовался для сельскохозяйственных, религиозных и астрологических целей.

Фазы Луны в лунном календаре:

новолуние;

растущий серп;

первая четверть;

растущая Луна;

полнолуние;

убывающая Луна;

последняя четверть;

убывающий месяц.

Полный цикл смены лунных фаз — синодический месяц — составляет 29,5 суток. Лунный год короче солнечного примерно на 11 дней.

~354 дня составляет лунный год.

Из-за разной длительности годовых циклов даты лунного календаря постоянно смещаются относительно солнечного. Это объясняет ежегодную смену дат религиозных праздников (например, христианской Пасхи), которые как раз отсчитываются по лунному календарю.

Считается, что смена лунных фаз может влиять на биоритмы человека, уровень энергии, эмоциональный фон, глубину сна, концентрацию и даже аппетит. Так что если планировать активность с учетом лунных фаз, можно повысить продуктивность и снизить эмоциональные срывы, уверяют эзотерики.

Для чего используют лунный календарь

Работы в саду и огороде. Многие дачники сверяются с лунным календарем, чтобы определить лучшие дни для посадки растений и ухода за ними, а также для сбора урожая.

Многие дачники сверяются с лунным календарем, чтобы определить лучшие дни для посадки растений и ухода за ними, а также для сбора урожая. Планирование дел. Некоторые люди выбирают удачные дни для начала проектов, подписания сделок или крупных покупок, ориентируясь на лунные фазы.

Некоторые люди выбирают удачные дни для начала проектов, подписания сделок или крупных покупок, ориентируясь на лунные фазы. Религия и культура. По лунному календарю определяют даты Рамадана в исламе, Пасхи в христианстве, еврейских праздников и восточного Нового года.

По лунному календарю определяют даты Рамадана в исламе, Пасхи в христианстве, еврейских праздников и восточного Нового года. Красота и здоровье. Астрология и народные традиции рекомендуют планировать стрижку волос, косметические процедуры и даже прием лекарств в соответствии с положением Луны.

Фазы Луны в августе

Фаза Луны — это видимая форма спутника, которую мы наблюдаем с Земли в зависимости от расположения Луны на орбите и освещенности Солнцем. Луна может выглядеть как полный светящийся диск, неполный диск, тонкий серп или быть полностью невидимой.

Август 2025 года начнется с фазы роста Луны, 9 августа нас ждет полнолуние, затем фаза убывающей Луны. 23 августа состоится новолуние и до конца месяца продлится фаза роста.

Стоит отметить, что в лунном календаре учитывается не только фаза ночного светила, но и положение Луны в знаках Зодиака. Так, в августе 2025 года нас ждет полнолуние в Водолее и новолуние в Деве.

Растущая Луна

1 августа — первая четверть

В августе 2025 года фаза растущей Луны продлится с 1 по 8 августа (1 августа — 8-9 лунный день первая четверть). Астрологи уверены — в это время благоприятно делать вложения «наперед» и начинать что-то новое: играть свадьбу, открывать бизнес, запускать проекты, совершать крупные покупки или сажать растения. Энергию стоит направлять последовательно, без суеты, чтобы не превратиться в заведенный волчок, который расходует силы, но не получает результата.

Полнолуние

9 августа — полнолуние

Считается, что это самый напряженный день месяца, когда может возникнуть конфликт интересов. Энергия в это время на самом пике, эмоции зашкаливают, решения, принятые в Полнолуние не всегда адекватные и объективные, уверяют эзотерики. Поэтому в этот день лунного цикла лучше не планировать ничего серьезного и важного — не совершать крупные покупки, сделки и не подписывать документы.

Кроме того, по мнению астрологов, у особо чувствительных людей в Полнолуние поднимается давление, возможны бессонница и головные боли. Поэтому рекомендуется провести этот день на природе, в одиночестве или сходить в спа, чтобы успокоить нервную систему.

Августовское полнолуние пройдет под знаком Водолея. Считается, что в этот период особенно сильно проявляются творческие способности, появляется вдохновение, возможны неожиданные озарения и открытия, которые кардинально изменят жизнь.

Убывающая Луна

10 августа — последняя четверть

Уменьшаться лунный серп будет с 10 по 22 августа. Время «отдачи», когда благоприятно завершать свои дела, избавляться от ненужного и лишнего, уверены эзотерики. Именно поэтому последняя четверть — хорошее время для таких дел, как сбор и переработка урожая, уборка сорняков, продажа вещей, генеральная уборка, увольнение, развод, операции по удалению и так далее.

Новолуние

23 августа — новолуние

Новолуние в августе 2025 года выпадает на 23-е число. День, когда Луна входит в новый цикл и, как верят астрологи, запускает процессы на месяц, обновляет энергию.

Именно в этот день те, кто верят в эзотерику, загадывают желания, делают карты возможностей, прописывают цели и готовятся к новым проектам. В преддверии учебного года можно совместно с детьми продумать планы на год, провести ревизию учебников и канцтоваров, продумать, что нужно закупить. С выпускниками прописать план подготовки к экзаменам и желаемые ВУЗы. Тем более, что в августе Новолуние пройдет под знаком Девы — период как нельзя лучше подходит для решения учебных и деловых вопросов, требующих ответственности и точности.

Растущая Луна

24 августа — первая четверть

24-31 августа вновь наступает фаза растущей Луны. Астрологи в этот день советуют уделить особое внимание учебе, выбору учебного заведения и секций для ребенка. Считается, что это самое удачное время для покупок, особенно мебели, школьных принадлежностей и бытовой техники.

Лунный календарь на август 2025 года

1 августа — Растущая Луна, 8-9 лунный день.

2 августа — Растущая Луна, 9-10 лунный день.

3 августа — Растущая Луна, 10-11 лунный день.

4 августа — Растущая Луна, 11-12 лунный день.

5 августа — Растущая Луна, 12-13 лунный день.

6 августа — Растущая Луна, 13-14 лунный день.

7 августа — Растущая Луна, 14-15 лунный день.

8 августа — Растущая Луна, 15-16 лунный день.

9 августа — Полнолуние, 16-17 лунный день.

10 августа — Убывающая Луна, 17-18 лунный день.

11 августа — Убывающая Луна, 18-19 лунный день.

12 августа — Убывающая Луна, 19-20 лунный день.

13 августа — Убывающая Луна, 20-21 лунный день.

14 августа — Убывающая Луна, 21-22 лунный день.

15 августа — Убывающая Луна, 22-23 лунный день.

16 августа — Убывающая Луна, 23-24 лунный день.

17 августа — Убывающая Луна, 24-25 лунный день.

18 августа — Убывающая Луна, 25-26 лунный день.

19 августа — Убывающая Луна, 26 лунный день.

20 августа — Убывающая Луна, 26-27 лунный день.

21 августа — Убывающая Луна, 27-28 лунный день.

22 августа — Убывающая Луна, 28-29 лунный день.

23 августа — Новолуние, 29-30, 1 лунный день.

24 августа — Растущая Луна, 1-2 лунный день.

25 августа — Растущая Луна, 2-3 лунный день.

26 августа — Растущая Луна, 3-4 лунный день.

27 августа — Растущая Луна, 4-5 лунный день.

28 августа — Растущая Луна, 5-6 лунный день.

29 августа — Растущая Луна, 6-7 лунный день.

30 августа — Растущая Луна, 7-8 лунный день.

31 августа — Растущая Луна, 8-9 лунный день.

Благоприятные и неблагоприятные дни в августе 2025 года

Дела и бизнес

1, 3, 15, 22 и 24 августа — идеальное время для старта проектов, смены работы, творческих презентаций. Считается, что особенно удачны 3, 15 и 24 августа — дни высокой энергии.

2, 4-7, 25, 27-28, 30 августа — благоприятные дни для дел, связанных с планированием и легкими начинаниями.

1-8, 24-31 августа — лучшие дни для встреч с друзьями.

19, 23 августа — неудачные дни для сделок.

Здоровье и красота

1-4, 5-8, 24-31 августа — чистка организма, диеты.

11-12, 27-29 августа — косметические процедуры (омоложение).

1, 6-7, 9, 15, 22, 24, 27-29, 31 августа — лучшие дни для стрижки волос.

Опасные дни для операций: 1-8, 24-30 августа

Садоводство и огородничество

Посадки

Зелень (петрушку, укроп, базилик), пекинскую и китайскую капусту, горох лучше сажать 1-7 и 25-31 августа.

Лучшее время для посадки корнеплодов (репы, дайкона, зимней редьки) — 11-21 августа.

Уход за растениями

Полив и подкормка — 15-17, 29-31 августа.

Борьба с болезнями и вредителями — 12-14, 22-25 августа.

Прополка и рыхление почвы — 1-5 августа, 17-18 августа.

В полнолуние (9 августа) и новолуние (23 августа) не рекомендуется проводить любые манипуляции с растениями (в том числе высадку декоративных деревьев и кустарников) и другие работы в саду и огороде.

Мнение науки

На сегодняшний день строгих доказательств «лунного» управления физиологией человека нет, говорит в беседе с «Лентой.ру» врач-терапевт и директор АНО «Центр здоровьесбережения БРИКС» Елена Шураева. Считается, что на людей влияет освещенность ночного неба, но в эпоху светового загрязнения этот фактор сходит на нет.

«Существует несколько реально опубликованных систематических обзоров и крупномасштабных исследований, выводы которых сводятся к тому, что статистически репликабельного "лунного" влияния на сон, роды, преступность и психическое здоровье не обнаружено, либо же эффект мизерный и пропадает после поправок на другие вмешивающиеся факторы», — Елена Шураева, врач-терапевт.

Значительную роль в восприятии лунного влияния играет психологический фактор, отмечает судебный медицинский психолого-психиатрический эксперт Центра производства предварительных исследований и судебных экспертиз Антон Шестаков.

По словам эксперта, когда человек ожидает определенных изменений в своем состоянии в соответствии с лунным календарем, механизмы самовнушения могут усиливать реальные, но слабые физиологические эффекты. Это создает замкнутый цикл: ожидание изменений приводит к их субъективному восприятию, что укрепляет веру в лунное воздействие.

Как культурный феномен лунный календарь безвреден, пока не подменяет доказательную медицину, отмечает Елена Шураева. Однако научных оснований для коррекции лечения, хирургии или расписания прививок по лунным датам нет.

«Лично я рассматриваю подобную веру как форму традиционного фольклора: она может украшать быт, но не должна влиять на клинические решения», — Елена Шураева, врач-терапевт.

Так что если знание благоприятных и неблагоприятных лунных дней помогает человеку планировать дела и не выпадать из продуктивного темпа жизни — ничего плохого в этом нет. Но полностью доверять свою жизнь лунным циклам все же не стоит.