Стоит ли вам устанавливать белые двери: как изменится квартира

Можно сказать, что популярность белых дверей в интерьере вполне закономерна: она пришла вместе со стилем минимализма, который сейчас в тренде как никогда и характеризуется преобладанием светлых тонов. Естественно, ничто не возникает просто так, и мода на "незаметные" белые двери лишь набирает обороты и создает определенные стилевые направления, подыскивая новые способы оформления интерьерного пространства.

© Российская Газета

Плюсы и минусы белых дверей в интерьере

Пожалуй, это наиболее спорный момент в характеристике белых дверей в интерьере. Дизайнеры сходятся во мнении всего по нескольким пунктам, а именно:

Белый цвет обладает определенной универсальностью: он прекрасно сочетается с другими цветовыми акцентами, представляя собой незаменимый фон.

Этот цвет зрительно расширяет пространство, наполняя его воздухом и светом.

Белые двери представляют собой самый многочисленный сегмент строительного рынка и с их выбором проблем точно не возникнет.

При этом по мнению большинства белый цвет обладает видимыми недостатками:

Он маркий и требует за собой особо тщательного ухода.

Делает присутствие бежевых тонов рядом с собой крайне невыигрышным: на фоне белого бежевый приобретает грязный оттенок.

Далее мнения о белых дверях в интерьере приобретают характер сугубо индивидуального восприятия.

В числе достоинств белых дверей специалисты в области дизайна выделяют следующие:

Белый цвет способен привнести в интерьер разнообразие, так как имеет в своей цветовой гамме массу оттенков - от молочно-кремового и слоновой кости до пепельно-цинкового. Именно полутона открывают путь для оформления интерьера в самых неожиданных цветовых сочетаниях.

Белый цвет как дополнение к дизайну интерьера не вызывает раздражение, не отвлекает внимание и воспринимается как нечто уместное, в особенности для оформления небольших и узких пространств.

Белые двери не потребуют кардинальных изменений, связанных с ремонтом и перекрашиванием стен. Наоборот, легко впишутся в новый стиль помещения, не диссонируя с различными фактурами и оттенками. Вдобавок важно понимать, что белая дверь - не мелкий декоративный элемент, который устанавливается на время. Поэтому она не должна выбиваться из общего интерьерного стиля.

Белые двери как правило сочетаются с определенными стилями: они идеально подойдут для минимализма и хай-тека, лофта и скандинавского стиля.

Они будут прекрасно смотреться в обрамлении светлых обоев, с белым полом и плинтусом.

В числе минусов белых дверей можно отметить следующие:

Их поверхность подвержена повышенному загрязнению и их придется постоянно протирать.

Они вряд ли впишутся в интерьер бежевых оттенков, вряд ли будут сочетаться с ярким цветочным и растительным орнаментом, если только для них не выбран белый фон.

Не подходят для темных помещений, если белый цвет не дополнен другими светлыми акцентами в виде потолка и мебели светлых оттенков.

Белые двери довольно неуместно смотрятся в комбинации с ярко-коричневым и темно-бежевым напольным покрытием.

Белые двери в разных стилях интерьера

Белые двери подходят для большинства интерьерных стилей, внося в них свою долю разнообразия. Например, благодаря вставкам из стекла и металла, декорированию гравировкой и зеркалами. А могут, наоборот, составить контраст яркому цвету стен, текстилю и мебели.

При этом белый двери требуют определенного стилистического окружения, в котором они не будут выглядеть чужеродным элементом. Пройдемся по наиболее устоявшимся стиля, которые предполагают наличие в своем интерьере белых дверей.

Классика и неоклассика. Для этих стилей выбор белых межкомнатных дверей с их правильной геометрией может стать идеальным. Они могут быть оформлены антресолями в дворцовом стиле. Причем классическое оформление дверных панелей может читаться совершенно по-новому за счет использования современных материалов и технологий, которым не откажешь в игре поверхностями и фактурами.

Что касается белых дверей в неоклассическом стиле, то сегодня в тренде более теплые тона и оттенки. Например, матовая эмаль смягчает цвет и делает его более приглушенным, прохладным.

В почете также глянцевое покрытие белых дверей, которое смотрится особенно эффектно. Оно как никакое другое максимально отражает свет и благодаря своей текстуре способно стать украшением любого интерьера.

Минимализм и современный стиль. Лаконичность сегодня в моде и белый цвет в подобных интерьерах преобладает. Главное, чтобы двери не были громоздкими и не переключали внимание на себя: все должно быть максимально просто, без изобилия декоративных элементов. Кстати, создать интерьер с минимумом деталей гораздо сложнее, нежели насытить его богатством различных "бесценных мелочей". Минимализм складывается из простоты форм и минимума подробностей. Все должно работать на предельную функциональность и не отвлекать внимание на всякого рода излишества в интерьере.

Первые союзники минимализма - это все вариации белого цвета и гладкие поверхности, лаконизм в формах общего дизайна стен, потолка и проемов, а также мебели. Общая идея - расширить и объединить пространство - должна представить интерьер в виде единого целого, где все взаимосвязано и взаимодополняемо с минимумом отклонений на фактуру и цвет.

Что касается белых дверей, вписанных в современный стиль интерьера, то здесь вполне уместна игра в контрасты - цвета, фактуры, декоративных элементов. Например, входная белая дверь может быть украшена геометрическим рисунком, зеркальной, стеклянной или металлической вставкой.

Ее могут оттенять темно-серые стены, декорированные под бетон, и дополнять, например, бетонные горшки с цветами. Определенное спокойствие интерьеру может придать неяркий пол под дерево. Органично дополнить общую уравновешенную обстановку способны открытые системы хранения, которые сообщат интерьеру дополнительный простор и воздух.

Скандинавский стиль и белые двери - беспроигрышное сочетание, создающее ощущение простоты и изящества. На первом плане снова общая концепция, которой подчинены лаконичность и строгость оформления, преобладание светлых оттенков и натуральных материалов.

Игра контрастов превалирует над декором, а строгость линий гармонирует с многоуровневым зонированием. Главная роль дверей - не привлекать к себе внимание, для чего используются светлые породы дерева, либо выкрашенные в светлые тона с простой фурнитурой и незаметными наличниками. При этом межкомнатные белые двери прекрасно дополнят легкий тюль на окнах, светлый текстиль и деревянный декор.

Нередко двери повторяют тон и фактуру полов либо стен, как бы теряясь на их фоне. Иногда на них наносится характерный рисунок в виде снежинок или оленей. Иногда в светлый интерьер в качестве контраста вводится черный и близкие к нему цвета, которые придают интерьеру пикантную остроту, особенно, если обрамлены фурнитурой из бронзы или латуни.

Все оттенки серого также характерны для скандинавского стиля, на фоне которых белый выглядит особенно выигрышно. Кстати, двери могут быть прозрачными с характерными мотивами льда и снега, а фурнитура - исключительно матовой в серебристых тонах.

Лофт и индустриальный стиль также не обошли своим вниманием белые двери. Несмотря на то, что у этих стилей немного почитателей, они обладают неоценимой индивидуальностью и нестандартностью оформления.

При этом в интерьере в стиле лофт вы не встретите декоративных подушек и мягких пуфиков, цветочного декора и бархатистых штор. Лофт сродни промзоне, которая сурова и проста. Тем не менее, он подкупает разнообразием представленных материалов. А что двери? Они прекрасно ладят с формами и текстурами из кирпича и камня, дерева и металла. Скажем, матовая эмаль входной двери белого цвета в бетонном обрамлении прекрасно впишется в общий хор разнообразных материалов.

При этом отклонение в сторону индустриальности может выражаться в большей функциональности "интерьера будущего". Может присутствовать нетипичное зонирование помещения, либо необычное сочетание цвета и фактур, а также форм и элементов интерьера. Что касается собственно дверей, то их также можно наделить "индустриальными" деталями в виде блестящей фурнитуры, зеркальных и металлических вставок.

Сочетание белых дверей с отделкой и мебелью

Самым беспроигрышным вариантом можно считать сочетание белых дверей с таким же цветом стен и мебели. Например, белая эмаль дверей может быть обыграна в поверхности таких же шкафов. Подобный прием нередко применяется в дизайне прихожей или спальни.

Гораздо реже белые двери сочетают с контрастным цветом стен, текстиля и мебели. Подобный вариант будет отлично смотреться вкупе с зеленым, синим, шоколадным и черным цветом. А можно подчеркнуть белизну дверей контрастными цветными ручками. Во всяком случае белый дверной проем будет неплохо смотреться на фоне темных стен, если его подкрепить светлыми пятнами мебели и текстиля.

Пастельный тон стен будет прекрасно сочетаться с белыми дверями, если не будет иметь бежевый оттенок. Все остальные мягкие, приглушенные оттенки, наоборот, придадут интерьеру дополнительную легкость и воздушность. То же самое относится и к светлым обоям. Вообще оформление в светлых тонах в первую очередь подойдет для небольших помещений, визуально расширив их.

Интересно будут смотреться белые двери в сочетании с темным полом из натурального дерева, либо имитацией под него. В этом случае дверное полотно можно дополнить стеклянными вставками или гравировкой.

Особой популярностью у дизайнеров сегодня пользуется комбинация белой эмали дверей и высокого белого плинтуса в классическом стиле. Вдобавок возможен вариант сочетания с белым напольным покрытием.

Наконец, несколько слов о белых дверях скрытого монтажа, которые становятся незаметными на фоне таких же стен и плинтуса. Дверное полотно таким образом словно маскируется и визуально скрадывается за счет такого же цвета отделки. Подобный прием чаще всего применяется при переходе из спальни в гардеробную, либо если хотят визуально объединить пространство.

Белые двери в интерьере квартиры и дома

Белые двери в помещении, будь то дом, коттедж или малогабаритка, безусловно могут не только визуально расширить пространство, но и стать настоящим украшением жилья. Можно выдержать их едином стиле по всему дому или квартире, а можно ограничиться оформлением таких зон как кухня, ванная и прихожая.

В любом случае белые двери подчеркнут свои достоинства, если соблюдать те стилевые особенности, цвета и материалы, в сочетании с которыми они будут выглядеть особенно выигрышно и гармонично.

Материалы и покрытия: какие белые двери бывают

Белые двери могут нести не только универсальную интерьерную нагрузку, но и выполнять не менее важную "материальную" роль, внося разнообразие в оформление жилого пространства. Благодаря современным технологиям, помимо привычного натурального дерева, двери могут быть изготовлены из самых разных материалов.

Те же двери из натурального дерева могут быть представлены такими породами как дуб, сосна и другие породы хвойных. Они могут быть выбелены, искусственно состарены или покрыты белой краской. В любом случае натуральные двери требуют бережной эксплуатации, так как плохо переносят влажность и повышенные температуры.

Более бюджетный вариант дверей из массива с покрытием из шпона представляет собой брус из сращенных хвойных пород, покрытый тонкой полоской дорогого дерева. В белый цвет обычно красится лишь верхний слой двери.

Также существуют двери из МДФ, покрытые экошпоном. Искусственное покрытие придает им особую износостойкость: эти двери не выцветают и не растрескиваются. Правда, дверное полотно не выдерживает механического воздействия.

Еще один вид дверей отличается от остальных своей ламинированной поверхностью: это двери облицованные плитами МДФ или ДСП из клееного соснового бруса. Подобные изделия не боятся влажности и температурных перепадов, поэтому могут прослужить довольно долго.

Кроме того, различаются белые двери с матовой и глянцевой поверхностью, которые устанавливаются согласно определенному стилю.

Белые межкомнатные двери: разновидности

Самый распространенный вариант межкомнатных белых дверей - распашной, когда дверное полотно открывается внутрь или наружу при нажатии ручки. В данном случае подойдет модель в любом исполнении и стиле, главное - учесть свободное место для ее свободного открывания.

Существуют также раздвижные двери, которые чаще всего используются, когда хотят сэкономить пространство. Оба вида дверей могут иметь одну или две створки.

Межкомнатные белые двери могут отличаться также по дизайну:

Двери с филенками прекрасно впишутся в классический интерьер, подчеркнут современный и скандинавский стиль, а также подойдут к эклектике - все зависит от декора филенок.

Остекленные двери добавляют помещению освещенности и подойдут скорее гостиным.

Двери с фрамугой придадут интерьеру парадности и зрительно приподнимут потолки. Этот вариант лучше использовать в интерьере загородного дома.

Арочные двери используют для специальных дизайнерских решений, которые чаще всего выполнены из стекла.

Вариант скрытых дверей в цвет стен считается наиболее востребованным на сегодняшний день: его основное преимущество заключается в стремлении снизить визуальную нагрузку на дверное полотно, "растворив" его в интерьере.

Белые двери и освещение

Белый цвет сам по себе несет свет в окружающее пространство, поэтому не требует особо яркого освещения. Вполне достаточно будет нейтрально белого или теплого искусственного. При нейтральном освещении цвета обстановки будут выглядеть наиболее естественно, а восприятие будет носить сбалансированный характер. Подобный вид освещения идеально подойдет для таких помещений, как ванная и кухня, а также для рабочих зон.

Теплое искусственное освещение подчеркнет желтые и красные оттенки, в то время как голубым и зеленым придаст определенную приглушенность. Естественный солнечный свет способен передавать реальный цвет предметов и белые двери в этом плане не исключение. При этом в утренние и вечерние часы они могут приобретать золотистый оттенок.

Заключение

Дверь - это не просто элемент интерьера, несущий чисто функциональную нагрузку. Это мощный инструмент визуального воздействия, определяющий дизайн и стиль оформления пространства. При этом у белых дверей существует особая функция - они сами выбирают стиль и дизайн, в который они впишутся и будут выглядеть наиболее гармонично. Они требует не просто соответствующего интерьерного обрамления, а целой совокупности стилевых особенностей, по которым оформляется жилое пространство.

Часто задаваемые вопросы

Как белые двери влияют на пространство?

Они не просто дополняют и соответствующе оформляют его, но и визуально расширяют его, создают ощущение дополнительного объема и воздуха.

С какими стенами лучше смотрятся белые двери?

Многое зависит от стиля, в котором выдержан интерьер. Можно эффектно сыграть на контрасте, например, в индустриальном стиле и хай-теке. А можно раствориться в светлых тонах минимализма или скандинавского стиля.

Мнение

Алина Сафина, блогер, автор более 150 онлайн-проектов по хоумстейджингу:

— Белая межкомнатная дверь как белая рубашка в гардеробе: классика, которая подойдет почти ко всему, но вот чтобы она действительно "работала" в интерьере - важно не промахнуться с фоном, стилем и фактурой.

Что идет белым дверям, а что нет. Лучше всего белая дверь впишется в светлый интерьер - бежевые, кремовые, дымчато-серые стены, натуральные полы. Она там как бы растворится, но при этом добавит сдержанной графики. Если же стены белые, и пол светлый, и дверь белая, важно вводить контраст: черные ручки, тёмный плинтус, графичный текстиль. Иначе будет ощущение медкабинета, где еще и бахилы нужно надеть на входе.

Лучше всего белая дверь впишется в светлый интерьер - бежевые, кремовые, дымчато-серые стены, натуральные полы. Она там как бы растворится, но при этом добавит сдержанной графики. Если же стены белые, и пол светлый, и дверь белая, важно вводить контраст: черные ручки, тёмный плинтус, графичный текстиль. Иначе будет ощущение медкабинета, где еще и бахилы нужно надеть на входе. Какие стили дружат с белыми дверьми? Идеально - стиль сканди. Белая дверь на фоне фактурных штукатурок или дерева выглядит легко и уместно. Неплохо будет выглядеть сочетание с современной классикой, к тому же если у двери имеются филенки, она спокойно впишется в базовую эстетику. Подойдут неоклассика, американский стиль, вообще комбо. Особенно если добавить наличники, вензеля и повесить напротив зеркало с молдингами. Еще один вариант - минимализм, под покраску в тон стен. Встроенная дверь без обрамления - тоже белая, но незаметная. И это уже не просто дверь, а архитектурный жест.

Идеально - стиль сканди. Белая дверь на фоне фактурных штукатурок или дерева выглядит легко и уместно. Неплохо будет выглядеть сочетание с современной классикой, к тому же если у двери имеются филенки, она спокойно впишется в базовую эстетику. Подойдут неоклассика, американский стиль, вообще комбо. Особенно если добавить наличники, вензеля и повесить напротив зеркало с молдингами. Еще один вариант - минимализм, под покраску в тон стен. Встроенная дверь без обрамления - тоже белая, но незаметная. И это уже не просто дверь, а архитектурный жест. С чем сочетать? Пол: лучше теплых тонов (дуб, ясень, натуральный ламинат). Белая дверь рядом с холодно-серым плиточным полом - спорное решение. Если мебель тоже белая, нужна фактура - например, рельефный комод или резной фасад. Чтобы все не выглядело, как выставка изделий из ЛДСП. Фурнитура лучше матово-черная, бронза, графит - наиболее выигрышные элементы. Хром и "золото" часто визуально удешевляют композицию.

Пол: лучше теплых тонов (дуб, ясень, натуральный ламинат). Белая дверь рядом с холодно-серым плиточным полом - спорное решение. Если мебель тоже белая, нужна фактура - например, рельефный комод или резной фасад. Чтобы все не выглядело, как выставка изделий из ЛДСП. Фурнитура лучше матово-черная, бронза, графит - наиболее выигрышные элементы. Хром и "золото" часто визуально удешевляют композицию. Практические советы. Не бойтесь белого цвета, бойтесь однотонной скуки. Если боитесь маркости - берите двери с покрытием под эмаль, которые легко моются. Особенно в доме с детьми и животными. Белая дверь - это фон, и как любой фон, она "заиграет" только если рядом есть цвет, текстура и характер. И, пожалуйста, не ставьте к белой двери дверную коробку цвета венге. Пусть это останется в 2010-х - вместе с ламинатом "беленый дуб" и потолками "в три уровня".

Наталия Иксанова, дизайнер:

— Сегодня популярность белых дверей возросла благодаря влиянию скандинавского стиля, который вот уже десятилетие занимает прочные позиции в интерьерах по всему миру. В скандинавских странах, где зимой света катастрофически не хватает, белые поверхности - прекрасный прием визуального расширения пространства и усиления естественного освещения.

Светлые стены, светлый пол, и, конечно же, белые двери. Минимализм и натуральные материалы, приверженность к простоте и функциональности - все это составляет основу стиля coastal luxury, но с тропическим, южным, расслабленным акцентом. Он мягче и теплее, чем северный минимализм.

После десятилетия глянцевого люкса, где все блестело, переливалось и соревновалось в дороговизне, начался поворот к тихой, не показной роскоши. Сoastal luxury опирается на баланс между элегантностью, простотой и статусом.

Белые стены и белые двери - это чистый лист. Такое сочетание подойдет и для минималистичных скандинавских и для роскошных майамских интерьеров. Его отлично дополняют белые детали мебели: фасады кухни, ножки столов, декоративные элементы.

Чтобы избежать стерильности, стоит добавить теплые текстуры - дерево, лен, ротанг. Светлый деревянный пол - дуб, ясень, беленый клен, легкие льняные шторы и кресла в натуральной обивке добавят пространству уют и завершенность.

Карен Карапетян, собственник, директор и главный дизайнер интерьерной компании Alexander Tischler:

— Белые двери скрытого монтажа - идеальный вариант для легкого и лаконичного интерьера. Они монтируются вровень со стеной и красятся той же краской, из-за этого получается эффект практически невидимой двери.

Краску для дверей, как и для всего интерьера, я рекомендую использовать моющуюся - с ней будет меньше проблем при уборке загрязнений.

Дверь под покраску добавляет в интерьер вариативность: с одной стороны полотно может быть белым, а с другой - любого другого цвета. К такой двери можно добавить черный торец, тогда в интерьере появится графичный декоративный элемент.

Более дорогой вариант белой двери - полотно из стекла. Так у нее появится ровный глянцевый блеск.

Стыковка двери со стенами и полом создаст эффект скрытности и позволит обойтись без плинтусов. Крашеные стены с паркетом мы стыкуем через пробковый компенсатор, который тонируем в цвет доски.

Если под полотном планируется стык разных материалов, линию их сопряжения надо сделать в центре дверной коробки (не дверного проема!), чтобы сопряжение не просматривалось ни с одной стороны.

Наталья Веденова, арт-директор мебельного бренда "Дятьково Design":

— Белые межкомнатные двери остаются одним из самых популярных и универсальных решений в дизайне. Если вы хотите создать по-настоящему светлый и просторный интерьер, подберите к ним мебель в тон - такой прием поможет размыть четкие границы и визуально увеличить площадь.

Отлично подойдут мебельные коллекции с фасадами в отделке глянцем, матовым пластиком или эмалью белого цвета. Можно использовать и другие пастельные оттенки (например, трендовые серые тона) или древесные текстуры. Однако стоит избегать таких сложных самодостаточных цветов, как бежевый или цвет слоновой кости - на фоне белых дверей они могут потерять свою выразительность.

Белые двери хорошо смотрятся в контрастных сочетаниях: например, с акцентами благородных, насыщенных тонов зеленого, синего, шоколадного и глубокого черного. Что касается темной мебели, то, на первый взгляд, решение может показаться спорным. Однако в ряде случаев именно такая контрастная комбинация может сработать в плюс: придать интерьеру выразительность и сделать его более динамичным.

А чтобы взвешенно оценить каждый из вариантов, обязательно нужно разработать 3D-проект будущего интерьера.