Чем подкормить чеснок летом, чтобы получить хороший урожай

Дача или земельный участок есть у каждого второго горожанина, и в последние годы интерес к дачной жизни растет, ВЦИОМ. Самая горячая пора для дачников — весна и лето. В это время проводят посадку, ухаживают за саженцами и собирают первый урожай. Один из важных этапов ухода за посадками — грамотная подкормка. Не все культуры способны дать максимально богатый урожай без посторонней помощи. Это касается и чеснока: вносить питательные вещества нужно не только ранней весной, но и летом. «Лента.ру» рассказывает, как правильно проводить подкормку чеснока.

Почему важно подкармливать чеснок

Чеснок — это многолетнее травянистое растение, относящееся к роду Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae). Его родиной считается Средняя Азия, однако сейчас чеснок пользуется популярностью у садоводов по всему миру.

Культивировать чеснок начали примерно пять тысяч лет назад

Это растение довольно неприхотливо в уходе: при минимальных трудозатратах можно получить богатый урожай чеснока. Но это не значит, что после посадки можно пустить все на самотек, рассказала «Ленте.ру» консультант компании садового оборудования «Цикл» Мария Шуракова.

«Чеснок неприхотлив, но без правильного питания крупных головок не дождаться. Растение относится к культурам с поверхностной корневой системой (25-30 сантиметров). Эта особенность делает чеснок особенно чувствительным к недостатку питательных веществ и влаги», — Мария Шуракова, консультант компании садового оборудования.

Если почва, в которой растет чеснок, будет недостаточно богата микроэлементами, активно разрастаться будет надземная часть растения. Проблема в том, что чеснок обычно выращивают не ради стеблей, а ради крупных луковиц. Чтобы исправить ситуацию, важно своевременно его подкармливать.

Когда подкармливать чеснок

Периодичность и срок подкормок зависят в том числе от времени посадки:

озимые сорта чеснока сажают осенью;

яровые сорта чеснока — весной.

Первые сорта всходят раньше вторых, поэтому подкармливать озимый чеснок нужно на две-четыре недели раньше ярового.

В среднем это растение нуждается в трех подкормках за сезон:

первую подкормку чеснока проводят как только появятся зеленые всходы;

вторую — в период активного роста, когда чеснок выпустит пять-шесть листьев. Обычно это происходит через две-четыре недели с момента первой подкормки;

третью — когда формируются головки чеснока. Это позволяет увеличить урожай (подкармливать чеснок нужно за месяц до его сбора).

Чем подкармливать чеснок

Чеснок растет следующим образом: сначала формируются два-три листа, а затем постепенно нарастает зеленая масса. При этом головки, ради которых чеснок и выращивают, начинают формироваться только после того, как вырастет не менее пяти полноценных листьев. И чем раньше подземная часть растения начнет развиваться, тем крупнее будет урожай к моменту сбора. Именно из-за этого так важно ускорить прирост надземной части кустов — ботвы.

Добиться этого помогут азотные удобрения: не только минеральные, но и органические. Они стимулируют развитие чеснока, помогая ему быстрее сформировать ботву, а значит позволяют увеличить урожай, ведь головки начнут расти быстрее.

Важно вносить удобрения своевременно: азот нужен только на начальном этапе, затем подкормка лишь навредит растению

Также стоит понимать, что удобрения нужно вносить в разумных количествах. Если перекормить чеснок, урожая больше не станет. Наоборот, ботва может начать расти слишком бурно, забирая питательные вещества у головок.

Как подкормить чеснок весной

Как только появились всходы

Первая подкормка чеснока проводится после установления стабильных плюсовых температур, отметила Мария Шуракова. Обычно удобрение вносят в конце марта — начале апреля в зависимости от региона.

«Важно помнить, что чеснок усваивает питательные вещества только при устойчивой температуре выше плюс 5-7 градусов. Если удобрить растение слишком рано, питательные элементы останутся в почве недоступными», — Мария Шуракова, консультант компании садового оборудования.

Как было сказано выше, весной чеснок в первую очередь нуждается в азоте, который стимулирует рост зеленой массы.

«Самый простой вариант — развести столовую ложку мочевины на ведро воды (10 литров). Мочевина — это концентрированное азотное удобрение, которое содержит 46 процентов азота и быстро усваивается растениями. Такого количества хватит на три-четыре квадратных метра грядки. Через две недели процедуру повторяют», — рассказала эксперт.

Другие варианты удобрения

Минеральные удобрения: нитрофоска (смесь азота, фосфора и калия), фосфат калия (смесь фосфора и калия), сульфат аммония (смесь азота и серы), нашатырный спирт, аммиачная селитра.

Органические удобрения: раствор древесной золы, перемешанный с навозом молотый известняк.

В этот период подкормку можно вносить как в почву, так и опрыскивая ботву

В период активного роста

Спустя две-четыре недели после первой подкормки можно удобрить чеснок еще раз. Для этого хорошо подойдет перепревший навоз, разведенный водой в соотношении один к шести. Полученной смесью нужно полить чеснок под корень из расчета 10 литров на 1 квадратный метр.

Также можно использовать настой коровяка — так называется продукт биотехнической переработки коровьего навоза. Чтобы приготовить удобрение, коровняк нужно смешать с водой в пропорции один к пяти и поставить бродить в теплое место на две недели. А перед использованием развести готовый настой водой в соотношении один к десяти.

Как подкормить чеснок летом

В июне у чеснока начинается самый важный период — формирование головок, отметила Мария Шуракова. В это время растению нужен фосфор, который стимулирует развитие луковиц и улучшает их качество.

«Классический рецепт удобрения: 20 граммов монокалийфосфата или 10 граммов суперфосфата на ведро воды. Полученным раствором поливают грядки из расчета литр на квадратный метр. Подкормку проводят дважды с интервалом в две недели. После удаления стрелок особенно важны фосфорно-калийные подкормки», — пояснила эксперт.

Она добавила, что с середины июля удобрения постепенно сводят на нет.

Избыточное питание в этот период может навредить — чеснок должен дозреть, а не наращивать зеленую массу. За три недели до предполагаемой уборки внесение удобрений полностью прекращают. В это же время важно ограничить полив, чтобы головки созрели и дольше хранились Мария Шуракова консультант компании садового оборудования

Дополнительные рекомендации

В течение всего сезона чесноку требуется регулярное, но умеренное увлажнение. По словам Марии Шураковой, молодым растениям хватает полива раз в пять-семь дней, если нет дождей.

«В июне, в период формирования луковицы, особенно важно следить за влажностью почвы, чтобы избежать пересыхания. Избыток воды, особенно на тяжелых почвах, может привести к загниванию корней и развитию болезней», — подчеркнула эксперт.