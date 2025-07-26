Как правильно заготовить чеснок и лук для хранения

Посевная страда в середине лета почти подошла к финалу. Хотя многие продолжают сажать на участках «поздние» культуры, в надежде собрать урожай до наступления холодов. Однако главной заботой садоводов к концу июля является сбор и правильная консервация того, что уже успело созреть. Увы, порой даже опытные дачники допускают досадные ошибки при организации хранения овощей. В результате через месяц-другой есть риск отправить заготовки в мусорку, а вместе с ними — и свой труд.

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Ситифермер Сергей Ермошин в беседе с WomanHit перечислил главные правила хранения самых капризных из овощей: лука и чеснока. В отличие от того же картофеля, свеклы и моркови, они требуют более бережной подготовки. Вот несколько нюансов, которые помогут кратно увеличить «лежкость» вышеуказанных культур.

Сушка

Сначала и лук и чеснок важно полностью высушить. Шелуха должна полностью лишиться влаги, чтобы прочно запечатать овощ. Иначе гниение не заставит себя ждать.

«У чеснока можно сантиметра два стрелку отрезать, полностью срезать корни и положить в обычную стеклянную банку трехлитровую. Это проверенный способ. Уже несколько лет так храним. Что касается лука, здесь кроме "косички" никто тоже ничего лучше не придумал. До сантиметра можно оставить, она сама отсохнет. И после вешаем в темное место», — поясняет эксперт.

Температурный режим

Никаких холодильников. Там почти всегда влажно, а значит и почва для прорастания — отменная. Проросший лук и чеснок, как правило, в пищу уже непригоден.

«20 градусов будет вообще отлично, и с луком точно так же. В темное место подвешивается косичка, и это все спокойно до следующего года лежит до весны», — продолжает Сергей Ермошин.

Шелуху не трогаем

Ту, что без усилий облетает сама, снимаем, но очень аккуратно. Принудительно «раздевать» луковицы нельзя. Визуально шелуха должна быть целой, не обнажать луковицу. Это своего рода защитная броня, которая обеспечит долгое хранение без гниения.