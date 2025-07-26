Ветеринар рассказал, что в квартире может отравить собаку

Длительное использование фумигаторов может привести к отравлению у домашних животных. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил директор института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Российского биотехнологического университета Игорь Гламаздин.

© Мослента

Домашние животные, особенно мелкие виды (кошки, грызуны, птицы), более чувствительны к действующим веществам фумигаторов, поскольку обладают меньшей массой тела и иной системой метаболизма, пояснил специалист. Вдыхание инсектицидных паров может вызвать у них симптомы токсикоза — вялость, нарушение координации, слюнотечение, рвоту, судороги.

Особенно опасно оставлять животных в помещении, где фумигатор работает в течение длительного времени.