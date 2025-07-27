Как приготовить подкормку для огурцов из картофельных очисток?

Эффективное и недорогое удобрение для огурцов можно приготовить из одного из самых любимых россиянами овощей. Точнее, из его отходов, а именно из картофельной кожуры. Подкормка из шкурок картофеля обеспечивает огурцы питательными веществами и улучшает структуру почвы.

Картофельная кожура содержит необходимые для роста и развития огурцов калий и крахмал.

Чтобы приготовить удобрение потребуются чистые картофельные шкурки — клубни необходимо тщательно вымыть, перед тем как срезать с них кожуру. Затем шкурки нужно хорошо высушить — можно воспользоваться духовым шкафом, сушилкой для овощей или просто разложить шкурки тонким слоем и оставить в теплом, проветриваемом месте на некоторое время.

Степень готовности определяется так: кожурки должны легко ломаться. Высушенные шкурки измельчают в порошок вручную или с помощью блендера. Для хранения заготовки для удобрения подойдут стеклянные емкости или бумажные пакеты.

Подкормку из картофельных очисток можно вносить непосредственно в лунку при посадке огурцов (насыпается именно порошок, разводить его водой не нужно), либо приготовить питательный настой для полива под корень растений. В этом случае горсть порошка из картофельной кожуры заливают кипятком и настаивают в течение суток.

Огурцы после такой подкормки будут лучше расти, плоды получаются ровными и крепкими, а также становятся более хрустящими, сообщает портал «БелНовости.

Кроме того, при регулярном использовании подкормки из картофельных очисток улучшается структура почвы: она становится более рыхлой и дольше сохраняет влагу.

Ранее стало известно, как защитить цветы от сильной жары и засухи. Прежде всего важно правильно подготовить почву. Ее необходимо насытить органикой — зрелым компостом или перепревшим навозом. Вносить органические удобрения рекомендуется каждый год, весной или осенью. На быстро переыхающих песчаных почвах эффективным является использование гидрогелей или цеолита. Также имеет значение техника полива: лучше поливать растения реже, но более обильно, промачиваю почву на всю глубину залегания корней. Оптимальное время для полива — раннее утро или поздний вечер, когда не так жарко.