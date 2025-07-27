О каких проблемах со здоровьем могут говорить изменения в поведении собаки

Собака, как известно, — лучший друг человека. Однако иногда любимый питомец вдруг начинает вести себя агрессивно или, наоборот, становится вялым, отказывается от еды и игрушек. Нередко такие симптомы указывают на проблемы со здоровьем, причем не только с физическим, но и с психическим, сообщает РИА «Новости.

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«Такие сигналы, как резкая смена поведения, потеря аппетита, зацикленность на одном действии, необъяснимая агрессия и некоторые другие должны насторожить хозяина. Конечно, симптомы психических заболеваний более сложные и требуют диагностики у ветеринарного врача, но вышеперечисленные сигналы нужно принять во внимание, чтобы вовремя обратиться за помощью к специалистам, — рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Когда собака зацикливается на каком-либо действии, нарушается привычный для нее образ жизни. Если владелец заметил, что животное постоянно гоняется за своим хвостом, облизывает лапы, лижет пол, ходит по кругу или как будто ловит мух (которых на самом деле нет), нужно обратиться к ветеринару. Такие симптомы могут указывать на психические проблемы.

Повышенная тревожность собаки также является поводом для беспокойства. По словам кинолога, собака в таком случае находится в состоянии постоянного стресса, животное боится даже негромких и не очень резких звуков, появления новых людей в окружении, смены обстановки. У собак с сильной тревожностью отмечается потеря аппетита, животное худеет, состояние шерсти и кожи также ухудшается.

Эксперт расссказал и о таком проявлении нарушений психики, как глядение в пустоту. Если собака подолгу смотрит в стену или в какую-то одну точку и даже упирается головой в предметы, необходимо проверить его здоровье. Подобное поведение может говорить не только о головных болях, но и более серьезных нарушениях, в том числе о синдроме когнитивной дисфункции.

Еще один тревожный симптом — гиперактивность. Нередко он свидетельствует о нестабильной работе нервной системы. Хозяину следует насторожиться, если беспокойное поведение собаки и ее чрезмерная активность не связаны с особенностями породы.

«Если ваша спокойная собака вдруг стала агрессивной, это повод обратить внимание на ее здоровье. Не всегда агрессия связана с психическими заболеваниями — бывает, что это симптом физического недуга, например у собаки болит лапа и она агрессивно реагирует на любые касания хозяина. Но когда питомец агрессивно реагирует в тех ситуациях, которые этого не требуют, а вспышки агрессии происходят в момент возбуждения, которое не связано с конкретной ситуацией, необходимо обратиться за консультацией к специалисту, — пояснил Владимир Голубев.

Ранее стало известно, как подготовить собаку к разлуке на время отпуска хозяев. Легче всего разлуку с хозяевами переносят социализированные животные. Однако в любом случае готовиться к временному расставанию с питомцем нужно заранее. Животное рекомендуется познакомить с жилищем и людьми, с которыми ему предстоит остаться. Иногда требуется несколько раз приехать в это место, чтобы собака адаптировалась. Идеальным решением будет оставить собаку в привычной домашней обстановке и попросить кого-то из родственников или друзей пожить вместе с питомцем на время отпуска хозяев. Также можно нанять специалиста по выгулу собак, который будет периодически приходить и проводить время с питомцем.