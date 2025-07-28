Кот-массажист получает 80 тысяч рублей: какую работу доверяют животным

В Москве появилась вакансия кота-массажиста, которому готовы платить 80 тысяч рублей в месяц. Кот должен проводить лапочный массаж спины и мурчащую терапию. «Вечерняя Москва» узнала, какую еще работу доверяли питомцам.

© Вечерняя Москва

В обязанности пушистого сотрудника входит мурлыканье на частоте 20–25 Гц для эффекта расслабления, легкое поглаживание и пощипывание мышц для улучшения кровообращения, участие в создании атмосферы, позирование в момент массажа для соцсетей студии и многое другое. Он должен овладеть техниками «Топтоп», «Мягкое вымешивание теста» и «Целительное мур-мур». Котик может быть любой породы и расцветки. Главное, чтобы он умел располагать к себе строгих клиентов, не царапался и не кусался. За довольных клиентов хозяину будут выплачиваться премии, а для хвостатого студия предоставит бесплатные лакомства, лежанку и соцпакет, включая ветеринарное обслуживание. Еще работодатели предлагают гибкий график. Миловидную внешность домашних животных часто используют для привлечения внимания.

В Бразилии, например, собака стала менеджером автосалона. Пес по кличке Тусон живет в магазине, по-хозяйски разгуливает по нему в галстуке и с бейджем . Его даже можно увидеть за рулем. Все это документируется в соцсетях пса. Клиенты магазина на профессиональные качества питомца не жалуются: очень уж он добродушный.

Отдельная история — коты-библиотекари. Во всем мире их тысячи. Некоторых даже официально принимают на работу. Так, в Тверской области коту по кличке Степан завели трудовую книжку. В библиотеку кот попал случайно. Просто запрыгнул в окно. Ему так понравилось среди книг, что он решил приходить каждый день. Препятствовать ему не стали. Яркий пример того, что в вопросах трудоустройства наглость бывает полезна.

Ювелир и предприниматель Мехмет Юксель из Турции спас бельчонка и оставил у себя, чтобы подлечить его травмированную лапку. Бельчонок оказался идеальным охранником. Он принял кассу за шикарные хоромы и яростно охраняет свой «домик» от чужаков.

Особого уважения достойны животные, работающие на благо общества, — собаки-спасатели, полицейские и даже врачи. Собаки-терапевты покоряют клиентов своей лаской и помогают им расслабиться. Людям с тревожными расстройствами это необходимо.

Иногда собак используют в качестве медицинских помощников. Хвостатых диагностов учат определять различные заболевания, например рак или диабет, по запаху. Иногда такой метод помогает обнаруживать изменения в организме лучше, чем профессиональное оборудование.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гарри Мурадян, руководитель Международного агентства по подбору персонала, основатель школы развития карьеры:

Вакансия кота-массажиста — это, скорее, креативный маркетинговый ход, который вызывает улыбку и способствует продвижению услуг, чем реальная потребность в «услугах» кота. Однако животное действительно участвует в создании расслабляющей и уютной атмосферы для клиентов: мурлыканье и прикосновения кошки помогают людям снизить стресс. То есть кот становится не столько работником, сколько элементом сервиса под опекой человека.

Зачастую собаки и кошки становятся героями самых невероятных историй и приключений. А своим хозяевам дарят массу позитивных эмоций. Психолог, кандидат биологических наук Екатерина Трофимова рассказала «Вечерней Москве», какую пользу приносят собаки и кошки.