Эксперты объяснили, как домашние животные заражаются бешенством

Домашние питомцы могут заразиться бешенством от укусов животных, которые являются его переносчиками: ежей, лис, волков, енотов, а также бездомных кошек и собак. Кроме того, пес может подхватить инфекцию, если съест больного зверя.

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Первые признаки заражения проявляются у взрослой собаки через длительное время — от трех месяцев до года. При этом на ранних стадиях инфицированное животное становится заметно более агрессивным. Постепенно, по ходу развития болезни, питомец меньше двигается, прячется в укромных местах и избегает шумных мест.

«Панический ужас в них вызывает вода. В последней стадии бешенства животное слабеет, а его дыхание учащается. Смерть наступает от остановки сердца или от паралича гортани», — передает Общественная Служба Новостей.

Тем временем правительство России поручило разработать законопроект о ведении учета домашних животных. Проект должны подготовить до мая 2026 года, ответственными назначены министерства природных ресурсов и экологии, экономического развития, финансов, сельского хозяйства, а также цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.