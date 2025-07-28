Русский той-терьер: что нужно знать о породе

Той-терьер (встречается также написание тойтерьер) — миниатюрная собака, которая регулярно попадает в рейтинги животных-долгожителей. При правильном уходе эти питомцы могут пробыть рядом со своими хозяевами 18 лет и даже больше. «Лента.ру» рассказывает, что это за порода, какой характер у той-терьеров и как содержать таких собак дома.

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Той-терьер: особенности породы

Название породы: той-терьер, русский той.

той-терьер, русский той. Годы появления породы: 2006 год — официальное признание породы.

2006 год — официальное признание породы. Место происхождения: Россия.

Россия. Вес: до 3 килограммов.

до 3 килограммов. Высота в холке: от 22 до 27 сантиметров.

от 22 до 27 сантиметров. Продолжительность жизни: до 18 лет.

до 18 лет. Стоимость щенков: от 30 тысяч до 150 тысяч рублей

от 30 тысяч до 150 тысяч рублей Окрас шерсти: черный, коричневый, голубой, лиловый, рыжий, палевый, кремовый и смешанные варианты.

черный, коричневый, голубой, лиловый, рыжий, палевый, кремовый и смешанные варианты. Внешний вид: миниатюрная собачка с высокими ногами и тонким костяком. Элегантная и пропорциональная.

История появления породы

В беседе с «Лентой.ру» ветеринарный врач и эксперт бренда Triol Виктория Романовская рассказала, что изначально породу разводили для борьбы с крысами в домах и на городских улицах.

«Со временем благодаря эффектной внешности и компактным размерам порода обрела популярность как домашний питомец и начала активно участвовать в выставках, не теряя при этом врожденной живости и природного охотничьего инстинкта», — пояснила Виктория Романовская.

В XVIII-XIX веках английские терьеры окончательно превратились в декоративную породу. Кинолог компании-производителя кормов для кошек и собак Probalancе Павел Кожемякин рассказал «Ленте.ру», что мода на маленьких собачек не обошла стороной и Российскую империю.

«Их завозили из Европы и продавали дорого — обладать такой собакой могли только представители определенного социального слоя общества. На фотографиях конца XIX — начала XX века на улицах и в крестьянских хозяйствах запечатлены другие собаки, а той-терьеры — на руках и в домах господ», — пояснил Павел Кожемякин.

Предками русских тоев являются английские той-терьеры.

Революция и две мировые войны повлияли на распространение породы в России: таких собак почти не осталось, они считались символами «царизма». Восстанавливать породу кинологи стали в 50-60-х годах: они заново собрали стандарт и оказалось, что он сильно отличается от английского терьера. С тех пор развитие породы русского тоя пошло своим путем.

Тогда же появилась еще одна разновидность породы — московский той-терьер. Он отличается от русского удлиненной шерстью. Теперь официально считается, что той-терьеры делятся на два подвида: короткошерстные и длинношерстные.

Русских тоев официально признали в Международной кинологической федерации в 2006 году, причем окончательный стандарт породы был сформирован и описан только в 2017-м.

Чем русский той-терьер отличается от английского

Есть два главных отличия русского тоя от английского.

«Русский той-терьер в холке меньше английского: идеальный рост русской породы до 25 сантиметров», — пояснил Павел Кожемякин.

Кроме того, по словам эксперта, у русских тоев может быть самая разнообразная окраска: от коричневого до кремового с разными вариантами сочетаний. Английский же всегда черно-подпалый.

Как выглядит той-терьер

Это миниатюрная собака с тонкими ногами и элегантным строением туловища. Она всегда выглядит спортивной и подтянутой, готовой к любой активности.

Стандарт породы

Голова легкая, сухая, клиновидной формы. Морда в меру заостренная.

Мочка носа маленькая, черная или в тон окраса. Губы тонкие и плотно прилегающие.

Прикус ножницеобразный, зубы среднего размера.

Глаза темного цвета, крупные, округлые, поставлены широко и глубоко.

Уши тонкие, высоко посаженные, стоячие. Шея длинная и сухая.

Спина прямая и крепкая, круп среднего размера и слегка наклонен. Живот подтянут, линия низа красиво изгибается.

Хвост средней длины, может быть саблевидный или серповидный. Иногда его купируют.

И передние, и задние конечности прямые и параллельные. Подушечки на лапах черные или в тон окраса.

Походка легкая и энергичная, умеренно размашистая.

Кожа тонкая и нежная, плотно прилегает к корпусу.

Окрас

Окрасы могут быть разнообразные:

Черно-подпалый;

коричнево-подпалый;

голубо-подпалый;

лилово-подпалый;

рыжий;

рыжий с чернью;

рыжий с голубым;

рыжий с коричневым;

рыжий с лиловым;

палевый;

кремовый.

Шерсть

Гладкошерстные

У гладкошерстных той-терьеров шерсть короткая и плотно прилегающая к телу. Согласно стандарту, она должна блестеть. А вот подшерстка и залысин быть не должно.

Длинношерстные

На корпусе, шее, хвосте и задней поверхности конечностей таких собак есть длинная шерсть (от 3 до 5 сантиметров), причем она может быть как прямой, так и волнистой. На голове и передних сторонах лап — шерсть короткая.

Главное украшение длинношерстных той-терьеров — наличие шерсти на ушах. Она густая, длинная и похожа на бахрому.

Характер той-терьера

Той-терьеры — собаки-компаньоны. Они очень привязаны к своим владельцам и сильно тоскуют, если остаются надолго одни дома. Тои активны и принимают участие во всех событиях, происходящих в семье.

«Той-терьеры считаются эмоциональной, звучной породой собак. Быстро заводятся и артикулируют свои эмоции в самых разных ситуациях, когда другие породы могут промолчать», — добавил Павел Кожемякин.

Несмотря на миниатюрные размеры, той-терьеры смелы, независимы, отстаивают личные границы, у них острые зубы и громкий лай. В общем, как отметил эксперт, им присущи все атрибуты настоящей собаки, а не милой игрушки.

Уход и содержание

Прогулки

Первые прогулки можно начинать после того, как щенку сделают все необходимые прививки, и он пройдет обработку от паразитов.

«Той-терьеры быстро замерзают. Нужно беречь их от сквозняков, сильных ветров и морозов. Зимой можно утеплять с помощью одежды, но вообще гулять они любят», — рассказал Павел Кожемякин.

С той-терьерами не нужно подолгу быть на улице и усиленно заниматься. Но эксперт напоминает: собаке нужны физические нагрузки, ей не подходит целиком домашний образ жизни, который ведут, например, кошки. При этом собаку можно приучить к лотку: тогда в критический момент, когда хозяин по какой-то причине не смог вывести ее на прогулку, она сможет сходить в туалет дома.

Благодаря своим миниатюрным размерам порода нормально чувствует себя даже в маленьком помещении.

Гигиена

«Обязательно приучайте питомца к уходовым процедурам: мыть лапы, расчесываться, показывать зубы, давать себя осматривать, чистить уши, протирать глаза», — поделился Павел Кожемякин.

А вот целиком мыть тоев часто не нужно. Достаточно протирать их специальными рукавицами или вычесывать, если речь идет о длинношерстной разновидности породы.

«В целом той-терьеры не требуют специального ухода за шерстью. Главное — вычесывать и следить за загрязнениями», — заключил эксперт.

Питание

Той-терьеры никогда не чувствуют себя сытыми, они не умеют себя контролировать в отношении еды.

«Поэтому им противопоказан буфетный тип кормления — насыпать в миску сразу дневную порцию корма, чтобы собака могла есть по мере того, как проголодается. Это работает с кошками и некоторыми другими породами собак, но у той-терьеров чревато перееданием и лишним весом, который является их слабым местом», — объяснил Павел Кожемякин.

Той-терьерам подходит порционный тип кормления: в миску нужно класть ровно столько корма, сколько собака должна съедать за раз.

Взрослому тою достаточно есть два раза в день.

Представители этой породы отлично справляются с сухим кормом: у них острые, хоть и маленькие зубы, к тому же есть потребность что-то погрызть. При выборе гранул нужно опираться на размер собаки.

«Подойдут корма для миниатюрных либо малых и средних пород. Хорошо, когда в них входят дополнительные функциональные элементы, направленные на поддержание разных систем организма, особенно тех, с которыми у миниатюрных пород могут быть проблемы. Например, лизин для иммунитета, хондроитин для суставов, L-карнитин для сжигания жиров», — добавил кинолог.

Воспитание и дрессировка

Той-терьеры хорошо поддаются дрессировке. Но важно понимать — им не подходят жесткие и авторитарные методы, которые применяют с собаками более крупных пород, в том числе служебными. Иначе получится не воспитанный пес, а запуганный и забитый зверь.

«Но мягкость и отношение "ути-пити" тоже не метод, потому что хозяин — это всегда вожак, который главнее собаки. Если вожак не выполняет свои функции, из "игрушки" вырастет эгоистичный, избалованный пес, который будет стараться поднять свое место в иерархии стаи, несмотря на маленький размер»‎, — Павел Кожемякин, кинолог.

По мнению эксперта, есть набор базовых команд, которым нужно обучить собаку. Это команды:

«ко мне»;

«стой»;

«место»;

«брось»;

«нельзя»;

«рядом»;

«тихо».

Команде «голос» можно не учить, потому что лая в жизни владельца будет и так много.

Отношения с детьми и животными

По мнению Павла Кожемякина, той-терьеры не подходят для семей с маленькими детьми. И дело не в отношении к ним самой собаки.

«Той — очень хрупкое существо с тонкими лапками, миниатюрным тельцем, которое в игре можно прищемить, выкрутить, уронить или неловко взять. Маленькие дети во время игры могут не рассчитать усилия и травмировать животное, а все время быть начеку не получится», — добавил эксперт.

С другими собаками и вообще животными той-терьеры ладят, но есть слишком много дополнительных факторов.

«Многое зависит от того, какое это животное, кто в семье появился первым, характер животных, как проходила адаптация друг к другу. Среди той-терьеров встречаются собственники и ревнивцы», — пояснил кинолог.

Проблемы со здоровьем

У той-терьеров неустойчивая нервная система. Они сильно переживают в стрессовых ситуациях, чутко реагируют на конфликты и агрессию в семье. Из-за этого домашний любимец может даже заболеть.

Распространенные среди той-терьеров болезни: