Эксперт рассказал, почему за грибами нужно ходить рано утром

Многие из нас ходят в лес по грибы именно утром. Но есть ли у этого какое-то практическое преимущество? Или это просто традиция, которая сложилась с давних времён?

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В целом особой разницы в том, днём или утром идти за грибами, нет. По большей части утренний поход в лес даёт преимущество разве что в распределении времени: ведь собранные грибы ещё нужно помыть, перебрать и приготовить.

Кроме того, в утренние часы нет духоты и палящего солнца, которые бывают часто днём. Ещё в это время обычно нет ветра, грибы ещё свежие и медленнее в дальнейшем портятся, меньше назойливых насекомых.

Именно поэтому грибники и встают чаще всего очень рано и идут в лес.