Надежные способы спасти огород от сорняков

Решить проблему с сорняками на участке можно с помощью обычного картона. Издание Pravda.Ru рассказало, как правильно это сделать.

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Картон перекрывает свет, когда плотно ложится на поверхность почвы - в этом случае сорняки не получают солнечный свет и перестают расти. Через пару недель их рост замедляется, через месяц останавливается полностью. Картон дышит и постепенно разлагается, питает почву, поэтому его можно применять без риска навредить природе.

По данным источника, нужно брать неглянцевый неокрашенный картон без цветной печати, пленки и скотча. В идеале подойдут простые коричневые коробки, которые быстро размокают и хорошо контактируют с почвой. Перед укладкой нужно срезать высокие сорняки, удалить особенно крупные корни и остатки растений, хорошо увлажнить почву. Картон укладывается с перекрытием стыков минимум на 15 см. Сверху картон присыпается слоем мульчи, для которой подойдут свежескошенная трава, опавшие листья, солома, древесная щепа и компост.