Эксперт объяснил, на что нужно обращать внимание при выборе собаки

При выборе щенка будущим владельцам следует ориентироваться прежде всего на породные особенности, а не на пол, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«Характер собаки — это история индивидуальная, иногда в одном помёте может быть гиперактивная девочка и совершенно спокойный мальчик. Ориентироваться прежде всего стоит на породные особенности», — рассказал эксперт РИАМО.

По словам кинолога, приобретая щенка, человек в любом случае столкнётся с некоторыми физиологическими особенностями, к которым следует быть готовым.

Ранее Голубев назвал основные ошибки при домашней дрессировке собак.