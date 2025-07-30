Как сделать душ на даче своими руками

Душ на даче нужен не только для поддержания гигиены. Он также освежает в жару и помогает снять усталость после физической работы. Это тот атрибут, который добавляет комфорта в дачное времяпрепровождение и позволяет еще больше полюбить отдых на природе. А самое главное - его не так сложно организовать.

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Для того, чтобы собрать самый простой переносной душ, подойдут подручные средства, а вложений потребуется всего две-три сотни рублей. На капитальное строение с электрическим подогревом и дренажем придется потратить около 30 тысяч руб. Конечно, окончательная стоимость будет зависеть от материала, из которого собрана конструкция.

Эксперты:

Лариса Микаллеф, доцент Финансового университета при Правительстве РФ;

Антон Шафиуллин, консультант по строительству СТД "Петрович".

Каким может быть душ на даче

Переносной душ из бака и лейки

Переносной душ - самый простой и дешевый. Для него потребуется бак и лейка. При этом он может быть еще проще, если использовать пустую бутылку, шланг и кран. Таким походным вариантом организации летнего душа на даче поделилась с "РГ" доцент Финансового университета при Правительстве Лариса Микаллеф. По ее словам, соорудить его можно, потратив всего двести-триста рублей.

Эксперт также рекомендовала использовать бутыль или бак объемом не меньше 15-20 литров. Именно столько, говорит она, требуется воды на одного человека для нормального полноценного мытья.

Самодельная кабинка с баком и лейкой

Летний душ из самодельной кабинки и бака наверху обеспечит приватность тем, кто его принимает. Собрать его можно из дерева, профнастила или пластика. В качестве каркаса подойдут деревянные бруски или металлическая труба, говорит консультант по строительству СТД "Петрович" Антон Шафиуллин. По его словам, устанавливать такой душ лучше всего на самом солнечном месте, если предполагается, что вода в нем будет нагреваться естественным путем, то есть, от солнца.

Чтобы вода нагревалась быстрее, эксперт Микаллеф посоветовала использовать бак черного цвета. По ее словам, подойдет пластиковая бочка, старая канистра или даже бензобак от автомобиля. Емкость устанавливается сверху, вода из нее будет стекать автоматически под действием силы тяжести. Набирать в нее воду проще всего с помощью стремянки и воронки из пятилитровой бутылки, добавила эксперт.

Она также обратила внимание, что на полу в летнем душе может быть деревянный настил, пластиковый поддон или просто кирпичи, положенные на землю. Главное - организовать все так, чтобы вода стекала, а не скапливалась под ногами.

По этой же причине устанавливать летний душ лучше всего на достаточном удалении от дома, это исключит риск подмывания фундамента, добавил эксперт Шафиуллин. Он подчеркнул, что не получится обойтись без дренажной системы для душа, если грунт на дачном участке плохо впитывает воду.

Чтобы сделать дренажную систему, потребуется выкопать яму глубиной 30-50 см и размером примерно метр на метр. На дно необходимо выложить камни или гравий слоем 10-15 см. Это поможет воде быстро просачиваться. По возможности, на дно ямы стоит установить трубу и с помощью нее увести воду в более низкое место.

Совет эксперта

Лариса Микаллеф, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:

"Лучше всего разместить летний душ в укромном уголке участка где-нибудь за домом, сараем или в глубине сада. Живая изгородь из кустарников даст дополнительную защиту. Сами стены душа должны быть непрозрачными, высотой не ниже 1,8-2 метров. Для удобства внутри можно повесить крючок для одежды. Если душ временный, помогут плотные шторы или ширмы".

Эксперт Микалефф посчитала для "РГ", что строительство душа из самодельной кабинки с баком на 100 литров обойдется примерно в 5-6 тыс. руб. Сэкономить можно, если каркас сделать из дерева, но его придется обработать антисептиком, чтобы защитить от плесени. Для обшивки стен в самом бюджетном варианте подойдут темная непрозрачная пленка или брезент.

"Это дешево, быстро и просто. Но такого душа хватит лишь на один сезон", - сказала она.

Для более долговечного варианта, добавила эксперт, лучше остановить выбор на дереве, профнастиле, пластиковых панелях или поликарбонате.

У каждого материала есть свои плюсы и минусы.

Дерево создает уют и дачный колорит, но требует ежегодной обработки.Пластик легок в уходе, но со временем может выгореть на солнце.Поликарбонат прочен, а профнастил долговечен, но летом сильно нагреваются.

"Если хочется красоты и уюта, комбинируйте: каркас из дерева, стены из матового пластика, внутри можно обшить панелями", - рекомендовала Микаллеф.

Стационарная душевая конструкция с подогревом

Для стационарной душевой конструкции можно предусмотреть дополнительный нагрев с помощью электричества. При небольшом объеме бака можно попробовать сэкономить и обойтись простым кипятильником на 1 кВт, говорит Микаллеф. Если бак небольшой, например, 35-45 литров, то за 15-20 минут вода нагреется.

Такого количества воды, по словам эксперта, вполне хватит, чтобы спокойно помылись два человека.

Можно также использовать готовый бак с теном. Такая бочка на 50 литров обойдется примерно в 4,5 тысячи рублей.

Капитальное строение

Между тем, дачный душ вполне может быть и капитальным строением. Но в этом случае для него потребуется фундамент.

Мнение эксперта

Антон Шафиуллин, консультант по строительству СТД "Петрович":

"Фундамент дачного душа может быть ленточный или свайный, при этом чаще выбирают свайный, так как его устройство проще".

В качестве емкости под воду для такого душа эксперты рекомендуют использовать пластиковую или металлическую бочку, а также еврокуб.

По расчетам эксперта Шафиуллина, самый бюджетный вариант капитального летнего душа при размерах 1,2 м х 1,0 м х 2,0 м обойдется в 34 тысячи рублей.

Так, для него потребуются:

четыре винтовые сваи в качестве фундамента - 5 тысяч рублей;

бруски и антисептик для каркаса, доски на пол - 8 тысяч рублей;

профнастил для стен и крыши - 7 тысяч рублей;

бочка с подогревом - 5 тысяч;

насос, шланг и лейка - 4 тысячи рублей;

возможные дополнительные расходы и крепеж - 5 тысяч рублей.

Кстати, примерно за такую же цену можно купить готовый сборный душ из поликарбоната с баком на 150 литров. Ну а выбирать, конечно, вам.

Часто задаваемые вопросы

Какой объем бака нужен?

Чтобы определить нужный вам объем бака для летнего душа, необходимо посчитать, сколько человек им будут пользоваться. За один раз один человек расходует около 20 литров воды. Получается, на семью из четырех человек стоит предусмотреть минимум 80-100 литров воды. Но в этом случае удобнее взять бак на 200 литров. Тогда в жару каждый из членов семьи сможет принять душ несколько раз.

Как нагреть воду быстрее?

Быстрее всего нагревается от солнца бак темного цвета. Скорость нагрева воды для стационарного душа можно увеличить с помощью электрического водонагревателя. Небольшой бак объемом около 35 литров за 15-20 минут можно нагреть обычным кипятильником.

Нужен ли дренаж?

Дренаж обязательно потребуется, если под душем глинистая почва. Из-за нее вода будет плохо впитываться в землю. Также дренаж следует предусмотреть, если душ расположен слишком близко к дому, чтобы не пострадал фундамент. В любом случае выкопать небольшую яму под душем стоит, чтобы во время мытья вода не скапливалась под ногами. Над ней можно сделать настил из досок или, например, кирпичей.

Как обеспечить приватность при мытье?

Обеспечить приватность в душе можно с помощью непрозрачной пленки, брезента, пластика, поликарбоната или обшив стены деревом. Можно повесить красивые занавески или поставить ширмы.

Какой материал лучше выбрать для стен дачного душа?

Эксперты рекомендуют комбинировать материал при обшивке стен дачного душа. Так, например, каркас для него можно сделать из деревянных брусков или металлических труб. Обшить стены снаружи они предлагают матовым пластиком или деревом. Изнутри душ можно украсить зелеными горшечными растениями, а на пол можно положить влагостойкие коврики.