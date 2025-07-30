Огнетушитель в квартире: нужен ли он и какой выбрать

Небольшой очаг возгорания можно ликвидировать на этапе его возникновения, и поможет вам в этом самый простой огнетушитель. Или не совсем простой?

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Специальных стандартов и требований, обязывающих граждан иметь в своей квартире или доме какие-либо средства пожаротушения, нет, в отличие от автотранспорта, где эта обязанность прописана в правилах дорожного движения. Поэтому жильцы имеют право приобрести в квартиру или дом любой огнетушитель для своей безопасности - каждый волен решать этот вопрос на свое усмотрение.

Вопрос о выборе средств пожаротушения часто поднимается на встречах жителей округа с сотрудниками Управления Департамента ГОЧСиПБ по ЮВАО и специалистами по профилактической работе ПСО№201 и ПСО № 209 им. полковника А.А. Жебелева Пожарно-спасательного центра столицы.

- Все огнетушители различаются друг от друга не только размером и внешним видом, но и назначением, и способностью ликвидировать те или иные очаги возгорания, - комментирует заместитель начальника-начальник по профилактической работе ПСО №209 им. полковника А.А. Жебелева Пожарно-спасательного центра столицы Алексей Булгаков. - Главное, какой бы баллон вы не выбрали, нужно заранее внимательно изучить и запомнить подробную инструкцию с условиями хранения баллона, сроком годности и правилами его использования!

Для квартиры лучше всего подойдет углекислотный огнетушитель или порошковый огнетушитель, а в идеале - оба. Углекислотный огнетушитель подходит для тушения электрооборудования, жидких веществ и газов, не оставляя следов после использования. Ему не сложно найти место в квартире, и он не очень тяжелый. Место для него нужно найти спокойное – углекислота не любит тряски.

Порошковый огнетушитель универсален и эффективен при тушении различных материалов, но может оставлять следы порошка, которые трудно убрать.

Хотим отметить случай, когда расследовали пожар на даче. Владелец использовал углекислотный огнетушитель для тушения загоревшейся древесины. К сожалению, это не дало нужного эффекта, так как углекислота менее эффективна против твердых материалов. Правильным решением был бы порошковый вариант.