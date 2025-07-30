Найдена связь между породой собаки и ожирением

Известно, что 50% собак в США страдают избыточным весом. При этом результаты нового исследования, проведённого Техасским университетом A&M и Проектом по старению собак (DAP), показали, что влиять на это могут сразу несколько факторов.

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Согласно результатам нового исследования, спортивные породы собак (ретриверы, спаниели и сеттеры) примерно на 10% чаще мотивируются едой, чем другие собаки.

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Также учёные обнаружили, что у псов, которые живут в городских условиях и в домах с несколькими собаками, чаще встречается более высокая пищевая мотивация. Вероятно, это и влияет на уровень физической активности питомцев и на их доступ к еде.

По данным новой работы, владельцы собак с большей вероятностью станут следить за их рационом, если они сами сообщают, что у питомца лишний вес, а не только если об этом говорит ветеринар.