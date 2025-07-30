10 ароматических спреев, которые создадут особенную атмосферу в доме

Ты узнаешь его — то есть свой дом — из тысячи. Как? По особому — умиротворяющему — запаху, царящему в родных стенах. Атмосферу уюта помогут усилить специальные спреи: представляем 10 средств с ароматами, которые дарят ощущение стабильности и спокойствия.

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Парфюмированный спрей для дома Sense of Warmness, Make Sense

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Ощущается как бесконечное тепло домашнего уюта: в композиции землисто-дымный ветивер переплетается со сладостью амбры, древесными нотами кедра и терпкостью мускуса. Можно использовать не только классическим способом, распылив в воздух, но и побрызгав на ткани.

Аромаосвежитель воздуха «Апельсиновый сад с лимонной вербеной», Only Bio

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Бодрящий цитрусовый аромат переносит в апельсиновый сад где-то на Французской Ривьере. Древесно-пряный ветивер и освежающий бергамот дополняют основную композицию, оставляя нежный шлейф. Отдельного внимания заслуживает упаковка — на флаконе изображена картина Ван Гога «Сельская улица близ Арля».

Аромаспрей Flower Greenhouse, Bisou

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Бутылочка с ароматным содержимым как метафора: добро пожаловать в разогретую солнцем оранжерею, под стеклянными сводами которой цветут редчайшие фиалки, нежная лаванда и слегка дурманящий жасмин. Спрей особенно понравится тем, кто с трудом засыпает: распылите его на постельное белье или пижаму и позвольте аромату погрузить вас в царство Морфея.

Душистая вода-спрей Anastasia, Flame Moscow

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Аромат рассказывает историю про заснеженный вечер в горах: в камине потрескивают березовые поленья, а на столе стоят блюдце с лакричными конфетами и чашка дымящегося чая с можжевеловыми ягодами. Но не зимой единой: кедр и мох дарят ощущение прохлады, которая способна развеять утомительный летний зной.

Ароматический спрей Blanc, By Kaori

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Альдегиды в парфюмерии — это вещества, создающие не существующие в природе ароматы. В данном случае речь идет о свежести белоснежного хлопкового белья. А еще в составе спрея — антистатические смягчающие компоненты, которые облегчают глажку домашнего текстиля и превращают процесс в ароматерапию.

Парфюмированный спрей Cherry, Synergetic

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«Чем пахнет роскошь?» — вопрос открытый. Чёрной вишней? Миндалем? Пачули? А может быть и тем, и другим, и третьим? Вместе эти ноты дают тёплый, чуть пряный аромат, который наполняет пространство за считанные секунды. Ассоциации с дорогим парфюмом или вишней в шоколаде, которая когда-то считалась довольно престижным подарком, неизбежны.

Парфюмированный спрей Lemme Lotus, jmella

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Сочное зелёное манго, медово-терпкий лотос и древесно-душистый сикомор — такое сочетание будит воображение. Представьте, что вы оказались в мифическом саду на рассвете, когда воздух наполнен максимально изящными, но едва уловимыми ароматами, которые, впрочем, способны одновременно расслабить и дать заряд энергии. К слову, спрей подойдёт даже аллергикам.

Домашний спрей XIII, Mui Thom

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В составе — коллоидное серебро с антибактериальными свойствами, которое очищает воздух и нейтрализует неприятные запахи, в том числе и в уборной. Что касается композиции, то здесь встретились персик с личи, пион с жасмином и мох с мускусом. Такая компания умеет вести себя настолько ненавязчиво, что придётся по душе даже тем, кто не является фанатом домашней парфюмерии.

Ароматический спрей Laundry, Ostrikov Beauty Publishing

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Просторная прачечная, распахнутые окна. Повсюду — корзины с только что выстиранным бельём, белые простыни развеваются на верёвке, накрахмаленные рубашки послушно висят на плечиках. Дышите глубже. Именно так звучит спрей с ароматом стирального порошка, ландыша, гардении, зелёного яблока и цедры лимона.

Ароматический спрей для дома Rosso Nobile, Dr. Vranjes Firenze

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Тем, кто мечтает о домике в Тоскане, стоит присмотреться к этому спрею. В базе пирамиды — дубовые ноты, отсылающие к знаменитым винным бочкам. Лёгкие ягодные и цветочные аккорды — как отголоски ярко-оранжевого заката на виноградниках, которым так приятно любоваться сидя на веранде. А завершает итальянскую тему флакон, напоминающий купол легендарного собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции.