Чем подкормить лук? Как и когда вносить удобрения для хорошего урожая

Лук — очень стойкое растение. Он может пережить мороз до -40 градусов, если посажен под зиму, а весной прорастает даже в холодной земле при +1. Однако поверхностная корневая система мешает луку усваивать питательные вещества, поэтому его важно правильно подкармливать. «Лента.ру» выяснила, как и когда стоит вносить удобрения для лука, а также какие препараты лучше всего подходят для подкормки.

Почему важно подкармливать лук

Репчатый лук (Allium cepa) — многолетнее растение из рода лук, считается одной из древнейших культур. У лука слабо разветвленная корневая система, луковицы различаются по форме (от овала до круга), весу (от 50 до 300 граммов) и по цвету: бывают белые, красные, фиолетовые и золотистые. Листовые пластинки трубчатые, цветки — серовато-белые.

«Лук — одна из самых неприхотливых, но в то же время отзывчивых к уходу культур. Чтобы получить крупные, сочные луковицы и густую зелень, важно обеспечить растение правильным питанием на каждом этапе роста», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» консультант компании садового оборудования «Цикл» Мария Шуракова.

Лук лучше всего развивается на плодородных почвах, хорошо удерживающих влагу, с нейтральной кислотностью в пределах 6,0-6,5 pH. Идеальными считаются рыхлые суглинки и супесчаные грунты.

Правильные подкормки — залог хорошего урожая. Они влияют на высоту и сочность пера лука, формирование луковиц, их размер и общую массу. Если луку не хватает питания, он перестает наращивать зелень и преждевременно формирует луковицу. В результате она остается мелкой, так как растение быстро переходит в состояние покоя. Этот процесс необратим, поэтому первые 70 дней лук особенно нуждается в регулярных подкормках и поливе.

«Подкормки помогают активно развиваться, формировать крепкие головки и повышают устойчивость к болезням. Однако важно вносить удобрения вовремя и в правильных пропорциях, иначе можно получить обратный эффект — рыхлые луковицы, которые плохо хранятся, или чрезмерную ботву в ущерб урожаю», — отметила эксперт.

Количество и состав удобрений определяют по исходному плодородию земли, ориентируясь на потребности культуры в основных питательных веществах. Например, азотные удобрения необходимы для активного роста надземной части и формирования крупных луковиц. Еще нужны калий и фосфор: первый повышает устойчивость к заболеваниям, а второй — укрепляет корневую систему растения.

Схема подкормок

Лук подкармливают трижды за сезон, придерживаясь определенных сроков, отметила Мария Шуракова.

«Первый раз подкормка проводится примерно через две недели после появления всходов. В этот период растение активно наращивает зеленую массу, поэтому ему особенно необходимы азотные подкормки», — пояснила она.

Второй раз удобрение вносят в период, когда начинает формироваться луковица — обычно это происходит через три-четыре недели после первой подкормки. В это время лук нуждается в фосфоре и калии, которые способствуют развитию подземной части.

Третий раз удобрения для подкормки лука вносят уже на этапе созревания луковиц, примерно за месяц до уборки урожая. Она направлена на улучшение лежкости и вкусовых качеств, добавила эксперт.

Органические удобрения

Для первой подкормки как озимого, так и ярового лука лучше всего подходят азотные удобрения. Это может быть раствор коровяка (1 часть навоза на 10 частей воды) или куриного помета (разведенного в пропорции 1:15), рассказала собеседница «Ленты.ру».

Для второй подкормки можно использовать древесную золу. Приготовить раствор просто: достаточно стакан золы залить ведром воды и настоять сутки. Если листья выглядят бледными, можно провести внекорневую подкормку, опрыскивая их тем же раствором в меньшей концентрации.

Во время третьей подкормки отличным источником питательных веществ служит древесная зола: она не только снабжает растение калием, но и богата макро- и микроэлементами. Ее можно вносить в разных видах: как в сухом, так и в формате настоя.

«Еще один эффективный вариант — дрожжевая подкормка. Для ее приготовления 100 граммов свежих дрожжей растворяют в 10 литрах теплой воды, добавляют 50 граммов сахара и дают побродить двое суток. Перед применением раствор разводят в пропорции 1:5. Такая подкормка стимулирует рост корней и улучшает почвенную микрофлору», — подчеркнула Мария Шуракова.

Для лука полезен настой крапивы или других сорняков — он насыщает почву азотом и питательными элементами в легкоусвояемой форме

А вот подкармливать озимый или яровой лук (как и чеснок) свежим навозом категорически запрещено. Он провоцирует развитие грибковых заболеваний и замедляет образование луковиц.

Минеральные удобрения

Во время первой подкормки можно вносить мочевину или аммиачную селитру (примерно 15–20 граммов на 10 литров воды). Поливать лук нужно под корень, расходуя около пяти литров раствора на квадратный метр грядки, отметила эксперт.

Вторая подкормка должна содержать фосфор и калий. Хорошо подойдет нитрофоска (2 столовые ложки на ведро воды) или смесь суперфосфата с сульфатом калия (по 1 столовой ложке каждого на 10 литров воды).

Третья подкормка направлена на улучшение качества луковиц и их дальнейшую лежкость. В этот период полностью исключают азотные удобрения, так как они могут спровоцировать рост пера в ущерб созреванию головок, подчеркнула Мария Шуракова.

По ее словам, лучше всего использовать сульфат калия (1 столовая ложка на ведро воды) или монофосфат калия (10 граммов на 10 литров воды).

Иногда лук начинает желтеть или отставать в росте, и в таких случаях может помочь внекорневая подкормка — опрыскивание по листьям. Если перо желтеет, можно обработать его слабым раствором мочевины (1 чайная ложка на литр воды). При подозрении на нехватку бора, который влияет на устойчивость лука к гнилям, используют борную кислоту (2 грамма на 10 литров воды).

Важные рекомендации

Лук обладает чувствительной корневой системой, поэтому удобрения следует вносить осторожно — небольшими порциями, но регулярно.

Важно не перекармливать лук — избыток удобрений так же вреден, как и их недостаток. Важно помнить: без достаточного полива растение не сможет усвоить питательные вещества. Особое внимание уделите увлажнению почвы в начальный период роста — от всходов до образования пятого листа. Даже кратковременная засуха в это время может существенно уменьшить будущий урожай.

Во время активного формирования луковицы следите за состоянием грунта — подкормки могут ускорять его пересыхание. При первых признаках недостатка влаги увеличивайте частоту поливов, чтобы обеспечить растению комфортные условия для развития.

Одна из самых распространенных ошибок — избыток азота во второй половине лета.

«Это приводит к тому, что лук продолжает наращивать зелень вместо того, чтобы формировать плотную луковицу, а в итоге плохо хранится», — подчеркнула Мария Шуракова.