Больше никакой гнили и запаха: как правильно хранить овощи

Свежие овощи быстро теряют вид и вкус, особенно если неправильно их хранить. Чтобы продлить их «жизнь» в холодильнике, попробуйте один простой трюк.

Возьмите бумажные салфетки и выстелите ими дно ящика, где хранятся овощи. Сверху равномерно насыпьте немного пищевой соды. И уже после этого аккуратно разложите овощи.

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Секрет в том, что сода отлично впитывает лишнюю влагу. А именно влажная среда – идеальная среда для размножения бактерий, из-за которых продукты портятся. Бумажные салфетки, в свою очередь, помогут сохранить чистоту и упростят уборку.

Этот способ особенно хорошо работает с огурцами, перцами и листовыми салатами. Подробнее о нем рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.