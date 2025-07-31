Почему не стоит включать музыку во время путешествия с питомцем

Устраивать сквозняки и включать музыку во время путешествия с питомцем на машине не стоит. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, прежде чем взять питомца с собой в автопутешествие, желательно показать его ветеринару. Специалист подскажет, какие медикаменты важно иметь при себе с учетом особенностей животного, ведь в дороге ему может понадобиться помощь. Например, есть риск обострения имеющихся заболеваний. К тому же специалист посоветует успокоительные, если питомец испытывает стресс при перевозке, пояснил эксперт.

«Перед поездкой не следует плотно кормить животное, иначе его может укачивать. Однако с собой необходимо взять привычный корм, чтобы периодически устраивать питомцу небольшие перекусы. Новой еды во время путешествия давать не стоит. А вот пить необходимо предлагать часто», — Михаил Шеляков, ветеринарный врач высшей категории.

"В машине следует установить комфортную температуру. Лучше закрыть окна, чтобы не устраивать сквозняков, иначе это может привести к респираторным заболеваниям", – отметил ветеринар.

Кроме этого, желательно не включать во время поездки музыку, потому что громкие звуки могут стать дополнительным стрессом, добавил Шеляков.

"Что касается местоположения питомца в машине, то нужно учитывать его предпочтения. Кому-то комфортнее на руках, вблизи владельца, а некоторые спокойнее себя чувствуют, забившись в темный угол в переноске", – пояснил специалист.

Ранее заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина посоветовала не менять рацион животного резко в жаркую погоду, так как это станет для него дополнительным стрессом. Если питомец на натуральном питании, можно добавить овощи, которые содержат много клетчатки и воды, например кабачок или огурец. Сухой же корм эксперт порекомендовала частично заменить на влажный.