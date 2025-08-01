Кинолог перечислил ошибки, приводящие к ожирению собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал об ошибках, которые могут привести к ожирению собаки.

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В беседе с РИАМО эксперт отметил, что в первую очередь домашние собаки страдают ожирением из-за своих хозяев.

По словам специалиста, основными причинами набора веса у питомца являются недостаток физической активности и превышение дневной нормы калорий.

«Необходимо чётко знать дневную норму питания в зависимости от возраста, веса и состояния здоровья питомца», — сказал Голубев.

Владельцы собак не должны игнорировать прогулки со своими питомцами, занятия и игры с ними, которые также подбираются исходя из породы и возраста животного.

Кроме того, необходимо регулярно проходить профилактический осмотр у ветеринара, добавил кинолог.

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