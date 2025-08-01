Как предотвратить перегрев холодильника летом?

При высокой температуре окружающей среды холодильнику приходиться работать интенсивнее, чтобы сохранять необходимую температуру. Есть несколько советов, как помочь холодильнику в жаркий период избежать перегрева и поломки.

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Эксперты Роскачества перечисляют главные правила.

Следует освободить больше места вокруг, чтобы облегчить циркуляцию воздуха. Особенно желательно освободить холодильник от соседства с плитой, чайниками и другой техникой, которая нагревается. Важно обеспечить продуваемость задней панели холодильника.

Нужно проверить уплотнители: если они повреждены, жаркий воздух из помещения будет попадать внутрь холодильника. В случае деформаций и трещин на уплотнителях – их надо заменить, самостоятельно или вызвав мастера.

Холодильник лучше разморозить и помыть: устранить снежную наледь, протереть внутренние поверхности – это улучшит циркуляцию воздуха.

Важно следить, чтобы холодильник не был переполнен продуктами. Если камера забита до отказа, воздух внутри будет циркулировать с трудом и температура будет повышаться. Между кастрюлями, продуктами, банками должно оставаться свободное пространство.