Кинолог рассказал, как помочь собаке при сильном стрессе

Собаки могут страдать от стресса также, как и человек. Чтобы это состояние не затягивалось и не вредило здоровью питомца, животному нужно помочь как можно скорее, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Эксперт пояснил, что, говоря о стрессе, он имеет в виду потерю хозяина, смену семьи или побои, а также если питомец потерялся или на него напали.

Кинолог объяснил, что пережитый стресс может проявляться в виде сильного возбуждения, агрессии или апатии. Эксперт посоветовал первым делом нужно создать укрытие питомцу, где он сможет спрятаться.

Первые стрессовые дни собака может проводить только в своем домике или на лежанке. Рядом можно положить пеленку и миску с едой и водой. При этом не стоит докучать питомцу, можно просто побыть рядом, но не протягивать руки и избегать прямого зрительного контакта, призвал Голубев.

Со временем собака привыкнет к новому хозяину, позволит себя касаться, после чего можно приступить к социализации: попробовать приучить к ошейнику или шлейке. Если процесс пройдет успешно, то уже можно будет выходить во двор. Кинолог призвал помнить, что животное может бояться улицы и резких звуков после пережитого стресса.

«Каждая ситуация индивидуальна: возможно, какой-то питомец не захочет покидать безопасное укрытие. Другому, напротив, будет спокойнее на руках у хозяина. Важно также дать время собаке. Придется также заново приучать его к мысли, что мир вокруг не представляет опасности, особенно если он рядом с хозяином», — добавил собеседник агентства.

Среди прочего эксперт напомнил важность системы поощрения, призвав награждать лакомством даже самый маленький храбрый шаг. Если собака впервые покинула убежище, ее уже стоит похвалить и наградить чем-то вкусным. То же самое необходимо делать, если питомец изучает квартиру или вышел во двор, подчеркнул Голубев.

До этого кинолог перечислил частые ошибки, которые допускают хозяева в содержании собак. В первую очередь, по его словам, питомца не следует перекармливать. Даже если животное смотрит на человека жалобными голодными глазами, стоит неукоснительно следовать рациону, подчеркнул эксперт.