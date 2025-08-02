Кинолог объяснил, почему собаки любят спать рядом с хозяевами

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, почему собаки любят спать рядом с хозяевами на кровати.

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«Отчасти на это толкают инстинкты животного — предки собак спали вместе, чтобы согреться и быть под защитой. Ошибочно полагать, что хозяина питомец воспринимает как вожака или члена стаи — мы разные виды, к нам это не относится. Правильнее будет считать, что собака любит спать с вами по той же причине, по которой, скажем, к вам в кровать любит забираться ваш ребёнок», — объяснил эксперт в беседе с «Радио 1».

Однако, решение о том, позволять ли собаке спать в кровати, стоит обдумать заранее и установить чёткие правила, которым необходимо следовать, советует кинолог.

Важно создать для питомца комфортное и безопасное место для сна, используя лежанку или домик, отметил специалист.

По словам кинолога, сон с собакой может улучшить качество сна и психологическое здоровье, однако необходимо учитывать и гигиенические аспекты, следя за чистотой питомца.

Ранее председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей в беседе с НСН рассказал об особенностях путешествий с домашними питомцами.