Если хотите, чтобы роза радовала цветами все лето, важно вовремя удалять увядшие бутоны. Не ждите, пока цветок полностью засохнет, как только лепестки начали осыпаться, берите секатор.

Срез нужно делать правильно: найдите первый пятилистник (лист с пятью лепестками), который смотрит наружу куста, и сделайте срез немного выше него. Это стимулирует розу к образованию новых бутонов и сохраняет аккуратную форму куста.

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Простое действие, которое не займет и минуты, поможет вашим розам цвести непрерывно до самой осени.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dachapoyoutube.