Как продлить цветение роз: видео
Если хотите, чтобы роза радовала цветами все лето, важно вовремя удалять увядшие бутоны. Не ждите, пока цветок полностью засохнет, как только лепестки начали осыпаться, берите секатор.
Срез нужно делать правильно: найдите первый пятилистник (лист с пятью лепестками), который смотрит наружу куста, и сделайте срез немного выше него. Это стимулирует розу к образованию новых бутонов и сохраняет аккуратную форму куста.
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Простое действие, которое не займет и минуты, поможет вашим розам цвести непрерывно до самой осени.
Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dachapoyoutube.