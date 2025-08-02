Наконец-то огурцы пошли «полным фронтом». Теперь у дачников заботы — растениям угодить: поливать, если слишком жарко и сухо, и беречь их от переизбытка влаги, если с неба опять полило. Как правильно ухаживать за огурцами, выясняла «Вечерняя Москва».

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Огурцы — растения невероятно простые в уходе, если только выполнять их капризы, обусловленные тропическим характером. Поразительно, но огурцы — прямо-таки символ огородного баланса: им надо, чтобы было влажно, они очень любят воду, но при этом стоит грядкам пару дней постоять мокрющими, и огурчики начинают кукситься, вянуть, а то и загнивать или заболевать какой-либо пакостью.

Если же их, страдающих от жажды, полить холодной водой, растения могут серьезно обидеться: их корни перестанут, пусть и временно, впитывать воду и растения всем свои видом будут показывать, что находятся в серьезном стрессе.

Следим за микроклиматом

Момент следующий, опять-таки связанный с влагой. Загущенные и плохо проветриваемые посадки огурцов вряд ли обрадуют вас хорошим урожаем, причем вне зависимости от того, идет ли речь о посадках тепличных или открытом грунте. Так что если есть возможность, огурцы лучше подвязать — так они будут находиться «на свободе». Впрочем, и тут есть «но»: на сквозняк, устроенный вами в теплице из самых лучших побуждений, огурцы могут отреагировать как натуральные капризули, да еще и завянут! Тем не менее подход к ним найти можно (и нужно!). Растения очень любят, когда на земле вокруг них оказывается скошенная трава, предварительно «заквашенная» в черном мешке или другой закрытой емкости. Огурцы так получают и защиту от болезней, и мощную подкормку.

Шаги перед засолкой

Что делать, если огурчики вдруг перестали образовывать завязи? Полейте их настоем травы, причем считается, что для этих целей лучше всего брать крапиву. Растения нужно порвать, немного помять (если берете крапиву — делайте это в перчатках), залить водой и оставить на несколько дней. Жидкость получается дурно пахнущая, но дает растениям мощь, силу и сообщает энергию роста.

А через день полейте огурцы достаточно концентрированным настоем древесной золы. Готовят ее правильно, кстати, так: возьмите литровую банку золы (плотно набитую) и опустите в ведро с водой, перемешайте и дайте отстояться. Сделайте так трижды, отстоявшаяся прозрачная жидкость — идеальный зольный настой, который можно разводить в воде и использовать для полива садовых растений — как цветочных культур, так и обычных огородных.

Не сомневайтесь даже: вскоре на огурчиках снова появятся завязи. Тот же способ сработает и в отношении кабачков, не верите — проверьте.

Огурчики собирать лучше утром: они тогда «в самом соку». А если не получилось? Ничего. Просто, собрав, подержите их в холодной воде, а потом уже используйте для засолки или маринования.

Если вылечить не получится

Следите и за состоянием листьев огурцов — именно на них чаще всего проявляются признаки тех или иных болезней. И помните: в этом году условия роста растений близки к экстремальным — им то жарко, то холодно, то сухо, то сыро. Если растение заболело — не сердитесь на него и не отчаивайтесь, но удалить его, скорее всего, придется, причем целиком. В этом плане жадничать не нужно точно: удаление одного растения поможет спасти все остальные, так что будьте решительнее!

Виктор Горячев, кандидат биологических наук, гендиректор студии ландшафтного дизайна «Горячев и Ко»:

Важно следить за состоянием листьев и растений огурцов, чтобы не пропустить появление паутинного клеща и других вредителей огурца. А кроме того, постарайтесь не пропустить признаки заболеваний растений: изменения цвета их листьев, появления пятен на листовых пластинах и так далее.

«Портрет» самых распространенных недугов

Пероноспороз

Проявляется появлением светло-желтых пятен на верхней стороне листьев огурцов и серо-фиолетовым налетом под ними. Активизируется в холодную и дождливую погоду.

Меры борьбы: Опрыскайте листья растворами препаратов — Фитоспорин-М, Гамаир, Консенто, Курзат Превикур Энерджи.

Альтернариоз

Болезнь легко определяется по некрупным выпуклым коричневым пятнам на листьях. Переносит заболевание зловредная тля.

Меры борьбы: Поскольку уже идет сбор огурцов, используйте препарат Трихоцин, он безопасен для людей и животных.

Вирус огуречной мозаики

Активизируется после перепада температур. Листья покрываются цветными пятнами, скручиваются, плоды растут некрасивыми, цветки усыхают, завязи опадают. Иногда трескаются стебли.

Меры борьбы: Каждые 7–9 дней опрыскивайте кусты раствором Фармайода, 10%-м раствором Молока.

Антракноз

Определяется по рыжим пятнам на листьях, стеблях и плодах огурцов. Плоды покрываются бурыми язвами. Размножению грибка способствует высокая влажность.

Меры борьбы: Для лечения антракноза советуют использовать медесодержащие препараты, но они вредны. Попробуйте Абига-Пик, ОксиХОМ.

Мучнистая роса

Идет по всей плети. Возникает из-за переизбытка азота.

Меры борьбы: Опрыскайте раствором соды (100 г на 10 л). Можно добавить хозяйственное мыло. При незначительном поражении помогут Алирин-Б, Споробактерин.