Ведущий «Модного приговора» показал редкие фото спальни

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов опубликовал фото интерьера спальни и зала. Снимками он поделился в Telegram-канале.

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«Мне красиво! Превращаю квартиру в галерею современного искусства! на стенах работы от: Сергея Бондарева, Димы Горбунова, Ильи Брезинского, Миши Никатина», — написал Рогов.

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До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

Александр Рогов также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето.