Названа скрытая ошибка при стирке носков

Проглаживание носков утюгом после стирки может защитить ноги от бактерий и грибка. Об этом рассказала микробиолог Лестерского университета доктор Примроуз Фристоун в интервью изданию Daily Mail.

По словам эксперта, носки нужно стирать при температуре не ниже 60 °C с использованием моющего средства на основе энзимов. Однако в современных стиральных машинах такой режим часто не используется по умолчанию. В этом случае, отмечает Фристоун, носки нужно тщательно проглаживать утюгом с функцией пара.

«Это помогает теплу проникать глубже в ткань и уничтожать бактерии, вирусы и грибок, вызывающий эпидермофитию стоп», – уточнила микробиолог.

Специалист пояснила, что большую часть времени ноги человека находятся в закрытой обуви. Однако они остаются одними из самых загрязненных участков тела.

«На каждом квадратном сантиметре кожи стопы может обитать до 100 миллионов микробных клеток. Теплая, влажная и темная среда создает идеальные условия для их размножения, особенно между пальцами, где располагается множество потовых желез», – напомнила Фристоун.

Носки, по словам ученой, работают как «микробные губки» — они впитывают бактерии, грибки и их споры из почвы, пыли, шерсти домашних животных и влаги. Даже после стирки на ткани могут сохраняться патогены, если температура была недостаточно высокой.