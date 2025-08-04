Россиянка вырастила гигантский помидор

Жительница Ноябрьска Ирина Ханова вырастила на своем огороде помидор весом почти 800 граммов. Об этом она рассказала журналистам телеканала «МиГ».

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Рекордный томат относится к сорту «Бычье сердце». Ирина угостила гостей своим урожаем. По их словам, томат оказался сочным, мясистым и ароматным.

Северянка успешно выращивает овощи как в теплице, так и на открытых грядках, достигая впечатляющих результатов.

54-летняя Ирина Ханова также успешно занимается бодибилдингом. Ранее в интервью «Ямал 1» она раскрыла секрет молодости.