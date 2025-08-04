Россиянка вырастила гигантский помидор

Ноябрянка вырастила гигантский помидор весом почти 800 граммов
Жительница Ноябрьска Ирина Ханова вырастила на своем огороде помидор весом почти 800 граммов. Об этом она рассказала журналистам телеканала «МиГ».
Рекордный томат относится к сорту «Бычье сердце». Ирина угостила гостей своим урожаем. По их словам, томат оказался сочным, мясистым и ароматным.
Северянка успешно выращивает овощи как в теплице, так и на открытых грядках, достигая впечатляющих результатов.
54-летняя Ирина Ханова также успешно занимается бодибилдингом. Ранее в интервью «Ямал 1» она раскрыла секрет молодости.