Кинолог ответил, какие породы собак склонны постоянно убегать

Собаки пород бигль и бладхаунд склонны сбегать, поэтому их хозяевам надо особенно тщательно следить за питомцами. Об этом Москве 24 рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

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Ранее стало известно, что более половины россиян хоть раз теряли своих домашних животных. При этом средства идентификации для питомцев есть только у трети владельцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование медиахолдинга.

Уражевский подтвердил, что многие владельцы действительно теряют своих собак, когда выходят с ними на прогулку.

«Особенно часто такое происходит во время праздников: тысячи животных убегают, когда вокруг шумно и взрываются фейерверки. Чтобы этого избежать, важно дрессировать собаку. В частности она должна беспрекословно выполнять команду "ко мне" не только дома, но и на улице, где много раздражителей: от громкого резкого звука до пробегающей мимо кошки».

Кроме того, важно помнить, что в городе собаку надо выгуливать на поводке. При этом необходимо всегда проверять, достаточно ли крепкие ошейник и карабин, отметил эксперт.

Также кинолог посоветовал закрепить на ошейнике брелок с именем и номером телефона владельца, что поможет найти хозяина питомца, если тот сбежит.

«Неплохо бы было сделать чипирование, это поможет узнать всю информацию о животном, если обратиться в ветеринарную клинику», – пояснил Уражевский.

Отправляясь на прогулку с питомцем, кинолог посоветовал особенно внимательно следить за собаками гончих пород.

«Такими, например, как бигли и бладхаунды. Они сложно дрессируются, а также столетиями отбирались для того, чтобы гнаться за зверем, поэтому эти собаки любят побегать, из-за чего легко могут потеряться», – подчеркнул специалист.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская рассказала, как спасти собаку от действий догхантеров. Она посоветовала заниматься дрессировкой питомца, чтобы научить его ничего не подбирать на улице.