Кого предпочитает заводить большинство владельцев домашних питомцев

Большая часть россиян (63%) содержат как минимум одного питомца, говорится в результатах исследования компании «Ингосстрах» и Финансового университета при Правительстве РФ.

В некоторых городах России доля владельцев домашних животных особенно высока. Так, 76% жителей Новокузнецка и Набережных Челнов содержат питомцев, во Владивостоке 72% жителей имеют домашнее животное, в Кемерове — 71%, а в Иркутске — 70%. Кроме того, у 55% жителей столицы есть домашний любимец, а в Санкт-Петербурге 56% горожан держат дома питомца.

Интересно то, что более половины (51,3%) владельцев домашних животных отдают предпочтение кошкам. Еще 30,2% - собакам. У 2,7% опрошенных россиян дома живут аквариумные рыбки, а 1,9% - грызуны. Еще 1,7% россиян содержат дома попугаев и других птиц, а 0,4% - черепах и рептилий.

Опрошенные россияне также признались, что в 60% случаев инициатива заведения нового питомца исходит от детей.

Однако содержание домашнего питомца является удовольствием не из дешевых: в среднем хозяева тратят 4,1 тысячи рублей в месяц. Кроме того, 40% владельцев домашних животных сталкивались с порчей имущества питомцами.

Директор домена «Жилье и имущество» компании «Ингосстрах» Василий Кургузов рассказал, что многие владельцы питомцев недооценивают риски и не страхуют имущество или самих животных.