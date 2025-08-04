Как вырастить на даче сочный и ароматный укроп?

Укроп незаменимое растение в кулинарии и консервации. Однако порой он капризен и растет там, где захочет, а не там, где его посадили. Что делать в таких случаях, рассказал aif.ru доктор сельскохозяйственных наук Александр Арефьев.

По словам специалиста, если укроп не приживается на отведенной ему грядке, можно попробовать использовать способ самосева. В местах, выбранных самим укропом, он часто вырастает более сочным, ароматным и крупным. Тем не менее, чтобы контролировать этот процесс, нужно соблюдать несколько правил.

Сеять укроп методом самосева следует, разбрасывая семена широкими взмахами руки по участку, подобно тому, как крестьяне сеяли пшеницу в старину. Семена не нужно прикапывать при достаточном освещении они прорастут прямо на поверхности. Такой способ посадки позволяет укропу закалиться зимой, что способствует более раннему и лучшему прорастанию, в отличие от тепличных условий на специально подготовленной грядке. При этом одно из важных правил не сеять укроп на грядках, которые в текущем году планируется удобрять свежим навозом.

Лучшими соседями для укропа считаются капуста, перец, кабачки, огурцы и томаты. Хорошо он уживается и с картофелем. По словам садоводов, этим культурам укроп помогает быстрее созревать. Однако наукой этот факт не доказан. А вот рядом с морковью и фенхелем укроп лучше не сеять их любят одни и те же вредители. Совместное выращивание может привести к потере урожая со всех растений.

Если же хочется обойтись без самосева, то перед посадкой укропа на грядке следует внести зрелый компост и хорошо перепревший навоз. Для получения хорошего урожая необходимо использовать качественные семена, которые перед посадкой рекомендуется замочить на полчаса в термосе с водой температурой 70 °С. Этот совет актуален и для самосева.

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