Эффективные и популярные методы защиты картофеля от колорадского жука

Колорадский жук — один из самых опасных сельскохозяйственных вредителей и главный враг для всех, кто сажает картофель, перцы, помидоры и другие пасленовые культуры. Насекомое уничтожает растения, не оставляя им шансов принести урожай. «Лента.ру» рассказывает, какие способы борьбы с колорадским жуком считаются самыми эффективными.

Как выглядит колорадский жук

Колорадский жук — это насекомое из семейства листоедов (Chrysomelidae). У взрослых особей овальное выпуклое тело длиной 8-12 миллиметров и красно-оранжевая окраска с черными полосками, идущими вдоль спины. Всего таких полос 10, из-за чего насекомое иногда называют десятиполосником.

За сезон самка колорадского жука может произвести до 1000 яиц, делая кладки на нижней стороне листьев

Из яиц вылупляются личинки, которые достигают в длину 15–16 миллиметров. У них черная голова и два ряда черных точек на теле. При этом окраска самого тела меняется по мере развития от темно-бурого до ярко-желтого или розоватого — такой оттенок появляется из-за накопленного каротина (это вещество не переваривается и откладывается в тканях).

Несмотря на название, колорадские жуки Мексике. Изначально насекомые питались дикими пасленовыми растениями и не представляли угрозы для сельского хозяйства. Однако со временем жука занесли в южные штаты США, а к середине XIX века — в Небраску и Колорадо, где в то время массово выращивали картофель.

Жуки-переселенцы облюбовали это растение, выбрав его в качестве новой кормовой базы. Уже в 1859 году в Колорадо произошло первое массовое нашествие насекомых, после чего жук и получил свое название. К началу XX века вредители захватили почти всю Северную Америку.

В Европу (а точнее во Францию) колорадский жук проник в 1910-х годах. Всего за три десятилетия насекомое стремительно распространилось по континенту и к середине XX века достигло Львовской области, которая в то время была западной границей СССР. А уже к 1980-м он появился не только в центральных регионах России, но и добрался до Сибири и Приморского края.

Колорадские жуки способны выдерживать морозы до -9 градусов. Но это не значит, что зимой они погибнут из-за холодов: вредители уходят в почву на глубину до 70 сантиметров

Чем опасен колорадский жук

Жуки предпочитают есть картофельные листья — ими питаются не только взрослые особи, но и личинки. Последние особенно прожорливы: всего за несколько дней они способны полностью лишить растение листьев и молодых побегов.

Когда картофеля недостаточно, вредители переключаются на другие пасленовые культуры — баклажаны, томаты и перцы

Особенно активны жуки и их личинки за несколько часов до наступления темноты, когда спадает жара. Хотя они могут есть даже ночью, если средняя температура воздуха не опускается ниже +12 градусов.

«Этот полосатый вредитель не только очень прожорлив, но и удивительно живуч: он быстро адаптируется к ядам, активно размножается и способен за несколько дней оставить от кустов одни голые стебли», — рассказала «Ленте.ру» консультант компании садового оборудования «Цикл» Мария Шуракова.

Механические методы борьбы с колорадским жуком

Если участок небольшой, самый экологичный способ — собирать жуков вручную, отметила эксперт. Делать это лучше рано утром или в пасмурную погоду, когда насекомые менее активны. Можно использовать банку с крепким солевым раствором, керосином или просто водой с растительным маслом — жуки, попадая в жидкость, быстро погибают.

«Личинки обычно сидят на нижней стороне листьев, поэтому осматривать кусты нужно тщательно. Некоторые огородники стряхивают жуков на подстеленную пленку или в ведро, слегка постукивая по растениям. Метод трудоемкий, но зато абсолютно безопасный для растений», — Мария Шуракова, консультант компании садового оборудования.

Ловушка — еще один механический метод, который поможет сократить численность жуков до их массового нашествия. Сделать ее просто: ранней весной, еще до появления всходов картофеля, можно разложить на участке разрезанные клубни и оставить на некоторое время. Приманка привлечет своим запахом голодных перезимовавших жуков, и их будет легко собрать.

«Другой вариант — вкопать в землю пластиковые бутылки с картофельными очистками. Жуки заползают внутрь, а выбраться уже не могут. Такие ловушки особенно эффективны в начале сезона, когда вредители только просыпаются после зимы», — уточнила эксперт.

Механические методы борьбы не помогут полностью избавиться от колорадских жуков на участке, но позволят снизить их количество

Биологические методы борьбы с колорадским жуком

Мария Шуракова отметила, что многие дачники предпочитают бороться с вредителями народными методами. Один из самых популярных — опрыскивание растений настоями трав. Например, настой чистотела избавит картофель от личинок и жуков не менее чем на две недели.

Как приготовить настой чистотела?

Заполнить ведро свежими или сухими растениями и залить водой. Прокипятить в течение 15 минут. Полученный отвар развести водой в пропорции 1:20. Опрыскать ботву картофеля раз в две недели.

При работе с чистотелом важно использовать перчатки, поскольку он может вызвать раздражение кожи.

По словам эксперта, не менее эффективен настой полыни горькой с золой. Чтобы его приготовить, 500 граммов мелко нашинкованной травы нужно смешать со стаканом древесной золы, столовой ложкой жидкого мыла, а затем залить 10 литрами горячей воды. Смесь оставить настаиваться на несколько часов, затем процедить через марлю. Полученным раствором нужно опрыскивать листья — как для профилактики, так и по мере появления жуков.

«Еще один действенный метод — опудривание растений древесной золой или кукурузной мукой. Лучше делать это после дождя или по росе, чтобы порошок прилипал к листьям. Зола не только отпугивает жуков, но и служит дополнительной подкормкой для растений», — отметила Мария Шуракова.

Еще одно мощное средство против колорадского жука — смесь уксуса и горчицы. Чтобы его приготовить, нужно соединить 100 граммов сухой горчицы и 100 миллилитров столового уксуса, а затем развести смесь в ведре воды. Опрыскивать грядки раствором нужно раз в неделю, особенно после дождя.

Хороший способ сократить популяцию жуков — привлечь их естественных врагов. У колорадского жука их почти нет: насекомые накапливают в теле токсичные вещества, поэтому несъедобны для большинства зверей и птиц. Однако и жуков, и их личинок уничтожают божьи коровки, жужелицы и некоторые виды клопов.

Чтобы привлечь их, можно посадить рядом с картофелем растения-медоносы, такие как укроп, календула или бархатцы.

Химические методы борьбы с колорадским жуком

Когда жуков слишком много, а другие методы не помогают, приходит время использовать химические препараты. Хорошо зарекомендовали себя такие средства, как «Актара», «Командор», «Искра Золотая» и «Корадо». Они действуют быстро и защищают растения на несколько недель, отметила эксперт.

Кроме того, существуют биопрепараты, например «Фитоверм» или «Битоксибациллин», которые безопасны для человека, но губительны для личинок жука. Они действуют не так быстро, как химические инсектициды, зато не накапливаются в почве и не вредят полезным насекомым.

«При работе с химикатами важно соблюдать меры безопасности: опрыскивать растения в безветренную погоду, использовать перчатки и респиратор, не проводить обработку во время цветения, чтобы не навредить пчелам. Также не стоит злоупотреблять химией — жуки могут выработать устойчивость, и тогда препараты перестанут действовать», — Мария Шуракова, консультант компании садового оборудования.

Дополнительные советы

Лучший способ борьбы — не допустить появления вредителей. Для этого важно не сажать картофель на одном месте несколько лет подряд. Осенью, после уборки урожая, глубоко перекопайте почву. Многие жуки зимуют в земле, и мороз их уничтожит.

Некоторые сорта картофеля не так привлекательны для колорадского жука — например, «Утро раннее», «Брянский надежный» и «Зарево». А сорта «Ласунак», «Свитанок киевский» и «Белоснежка» обладают повышенной регенерацией побегов, из-за чего становятся почти невосприимчивы к нашествию жуков и их личинок.