Эксперт назвала самое грязное место на кухне

На кухне могут скапливаться опасные бактерии, включая сальмонеллу, кишечную палочку и листерии, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Елена Спеценко. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

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По словам специалиста, главным рассадником микробов остается кухонная губка для мытья посуды. Микробы активно размножаются во влажной среде, поэтому губки и тряпки нужно менять каждую неделю, отметила она. Также, по словам Спеценко, не менее опасны разделочные доски, особенно деревянные, когда микротрещины в их поверхности становятся идеальным местом для размножения патогенов.

«После сырого мяса или рыбы доску нужно не просто ополоснуть, а обрабатывать кипятком или специальными средствами. В зоне риска также ручки холодильника и плиты, кухонные выключатели и краны — их касаются грязными руками во время готовки, но редко очищают. Особенно опасны резиновые уплотнители на дверце холодильника — там скапливается влага и частицы еды», — рассказала Спеценко.

Также, по ее словам, к числу проблемных зон относится сам холодильник. Соки от сырого мяса, капли молочных продуктов и остатки пищи создают благоприятную среду для бактерий, объяснила эксперт. Она посоветовала размораживать и мыть холодильник с моющими средствами хотя бы раз в месяц, а сырые продукты хранить в герметичных контейнерах.

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