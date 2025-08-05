Ученые назвали лучший домашний антистресс

Американские ученые доказали, что собаки помогают человеку не только чувствовать себя спокойнее, но и буквально «настраивают» организм на здоровую реакцию на стресс. Об этом сообщает портал The Conversation.

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В опросе более трети американцев признались, что чувствуют себя «полностью подавленными» почти каждый день. Стресс стал постоянной частью современной жизни и, как показывают данные, может способствовать развитию онкологических, сердечно-сосудистых, аутоиммунных заболеваний и даже деменции.

На этом фоне растет интерес к простым и доступным способам снижения негативного влияния стресса. Один из них — собаки. Ученые из Института связи человека и животных при Университете Денвера решили выяснить, насколько глубоко животные влияют на физиологию человека.

До этого большинство подобных работ фокусировалось на уровне кортизола — гормона, который вырабатывается при стрессе. Он отражает медленную реакцию организма на угрозу и регулируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой осью (ГГН). Однако есть и другой путь — так называемая симпато-адреналовая система, которая обеспечивает быструю реакцию — «бей или беги». Ее можно отслеживать по уровню фермента альфа-амилазы в крови.

В новом эксперименте 40 участников прошли стандартный стресс-тест: речь и счет в уме перед молчаливой группой «экспертов». Половина пришла со своими собаками, половина — без. Исследователи измерили оба показателя — и кортизол, и альфа-амилазу.

Как и ожидалось, у людей с собаками уровень кортизола был ниже — то есть они меньше нервничали. Но главное — у них при этом был здоровый пик альфа-амилазы, то есть быстрая, но контролируемая реакция. У тех, кто пришел без собаки, фермент почти не реагировал.

Собаки, таким образом, не просто «успокаивают». Они помогают людям оставаться в «оптимальной зоне» — достаточно собранными, чтобы справиться с ситуацией, но не настолько перегруженными, чтобы организм перестал реагировать.

Эти данные могут объяснить, почему собаки становятся все более популярными как эмоциональные помощники — и открывают новые перспективы для понимания их роли в лечении ПТСР и других состояний, связанных с нарушением работы стресс-систем.